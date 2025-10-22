打風？天文台指台灣以東低壓區形成　AI風烏料向西南移入南海中部

【打風／天文台／HKO／風神／天氣預測／颱風路徑／東北季候風／明日的天氣】今年不止13個熱帶氣旋影響香港？天文台今日（22日）在預報中提到，現時位於台灣以東海域的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。「全球集合預報系統」 (GEFS）發出的預測移動路徑圖，料低壓區會採取較罕見路徑移動，向西南穿過台灣與菲律賓之間巴士海峽進入南中國海中北部，擦過香港以南800公里範圍，續移向越南南部。



不過現時傳統電腦及AI人工智能預報系統未有明顯預報，而AI「風烏」料維持低壓區向西南移動，在兩三日內消失於南中國海中部。



「風神」料在明日稍後登陸越南中部並減弱

在正午12時，強烈熱帶風暴風神集結在三亞之東南約150公里／香港之西南偏南約650公里，預料向西南偏西移動，時速約12公里，橫過南海中部，天文台預測風神會在明日（23日）稍後登陸越南中部並減弱。

強烈熱帶風暴風神10月22日11時集結在香港之西南偏南約650公里，中心附近最高持續風速每小時110公里。（天上台圖片）

明天的天氣：早上稍涼 日間部分時間天色明朗

受強烈東北季候風及雨帶影響，今日（22日）截至中午，天文台總部更錄得最低氣溫18.4度，為今年入秋以來最低；其他多區跌穿18度，北區上水附近的大隴低見17度，打鼓嶺降至17.1度。

天文台表示，受強烈東北季候風影響，明早（24日)廣東地區天氣仍然稍涼；隨着季候風在隨後兩三日逐漸緩和，華南天色好轉，日間乾燥，氣溫回升。

受強烈東北季候風及雨帶影響，本港10月22日天氣稍涼，截至中午，天文台總部更錄得最低氣溫18.4度，為今年入秋以來最低。（天文台Facebook圖片)

周五起市區氣溫最低重上2字頭 周六及日最高30度

天文台預測本港明日( 23日）吹北風4至5級，離岸6級，大致多雲，早上稍涼，氣溫介乎19至24度，日間部分時間天色明朗。周五（24日）吹北至東北風4至5級，初時離岸間中6級，短暫時間有陽光，日間乾燥，氣溫重上2字頭，市區氣溫介乎22至27度。

天文台料周末日頭氣溫重上3字頭，周六（25日）及周日（26日）吹北至東北風4級，間中5級，部分時間有陽光，日間乾燥，氣溫介乎23至30度，周日風力稍低。

天文台10月22日上午11時半更新九天天氣預報，料未來一周稍涼及乾燥。（天文台圖片）

天文台10月22日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日氣溫介乎19至30度。（天文台圖片）

天文台10月22日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度介乎50%至85%。（天文台圖片）

一股偏東氣流會在下周初至中期影響廣東，該區雲量增多。天文台預測下周一(27日）至周五（31日）主要吹東北風4級或東風4級，短暫時間有陽光，下周二（28日）有一兩陣雨，日間部分時間天色明朗；氣溫介乎23至30度，市區每日溫差4至6度。

天文台：台灣以東海域低壓區正為該區帶來不穩定天氣

天文台指現時位於台灣以東海域的低壓區正為該區帶來不穩定天氣，未有進一步預測資訊。內地中央氣象台今早在預報中表示，未來10日南中國海或西北太平洋面上熱帶氣旋生成概率較低。

10月23日，位於台灣以東海域的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。（Tropical Tidbits圖片）

台灣中央氣象署：低壓區向西南偏南移動

台灣中央氣象署表示，該低壓區中心氣壓1005百帕，集結在台灣東北部海面，向西南偏南移動，時速20公里，與「全球集合預報系統」 (GEFS）數據相似，顯示一個低壓系統會在未來三日，由台灣以東向西南移動，穿過巴士海峽移向南中國海中部。

台灣中央氣象署料明日(23)台灣東北部海面、東南部海面及台灣海峽南部平均風力將稍減弱。

「全球集合預報系統」 (GEFS）10月22日的預測移動路徑圖顯示，一個低壓系統會在未來三日，由台灣以東向西南移動，穿過巴士海峽移向南中國海中部。（Tropical Tidbits圖片）

AI「風烏」料維持低壓區 擦過香港以南或進入800公里內

不過在天文台地球天氣網頁，各傳統電腦及AI人工智能預報系統均未有明顯預測該低壓區發展，當中AI「風烏」料維持低壓區向西南移動，在兩三日內消失於南中國海中部，期間擦過香港以南800公里附近或進入800公里內，但強度甚低，料對本港無甚威脅，本港仍然東北季候風主導。

天文台10月22日在預報中指位於台灣以東海域的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。AI人工智能預報系統「風烏」料其會向西南移動，擦過香港800公里附近，兩三日間消散。圖為預測10月22日晚上22:00情況。(天文台地球天氣網頁截圖)

天文台10月22日在預報中指位於台灣以東海域的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。AI人工智能預報系統「風烏」料其會向西南移動，擦過香港800公里附近，兩三日間消散。圖為預測10月23日下午14:00情況。(天文台地球天氣網頁截圖)

天文台10月22日在預報中指位於台灣以東海域的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。AI人工智能預報系統「風烏」料其會向西南移動，擦過香港800公里附近，兩三日間消散。圖為預測10月23日晚上22:00情況。(天文台地球天氣網頁截圖)

天文台10月22日在預報中指位於台灣以東海域的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。AI人工智能預報系統「風烏」料其會向西南移動，擦過香港800公里附近，兩三日間消散。圖為預測10月24日早上08:00情況。(天文台地球天氣網頁截圖)

