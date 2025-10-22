強烈季候風信號｜天文台晚上18.2度再創入秋新低　大帽山跌穿10度

強烈季候風信號現正生效，受強烈東北季候風影響，本港今早（22日）清涼，晚上氣溫再度下跌，天文台尖沙咀總部晚上約7時半錄得氣溫18.2度，是今年入秋以來最低紀錄；設於955米高的大帽山氣象站，晚上10時許曾錄得氣溫跌穿10度，最低降至9.8度。



天文台預測明早（23日，星期四）廣東地區天氣仍然稍涼，本港市區氣溫料最低18度，日間回升至22度，初時有一兩陣雨。天文台料隨着季候風在隨後兩三日逐漸緩和，華南天色好轉，日間乾燥，氣溫回升，周末最高30度。



▼10月22日 受東北季候風影響本港吹偏北強風▼



受強烈東北季候風影響，天文台10月22日早上錄得市區18.4度入秋新低，市民外出添了長袖外衣。下午微微秋雨，加上秋風吹拂，更添秋意。（鄭子峰攝）

受強烈東北季候風影響，天文台10月22日早上錄得市區18.4度入秋新低，傍晚發出特別天氣提示，預料本港吹偏北強風，市民外出添了長袖外衣。（鄭子峰攝）

受強烈東北季候風影響，天文台10月22日早上錄得市區18.4度入秋新低，傍晚發出特別天氣提示，預料本港吹偏北強風，市民外出添了長袖外衣。（鄭子峰攝）

受強烈東北季候風及一道廣闊雲雨帶影響，本港今日多雲及有幾陣雨，天氣稍涼，天文台尖沙咀總部今早錄得18.4度，創今年入秋氣溫新低，日間最高20.9度；晚上氣溫回落，到約7時半跌至18.2度，再創新低。

其他區域多數曾低見17度至17.6度；荃灣可觀最低15.5度，新界北大隴最低16度，打鼓嶺及滘西洲16.2度，大美督最低16.3度，其他多區介乎16.4至16.9度；跑馬地守住19度。

錄得最低氣溫18.2度，是今年入秋以來的最低紀錄。



+ 3

10月22日晚上氣溫再下降，截至晚上23:20各區錄得的最低氣溫，大帽山跌穿10度。（天文台圖片）

▼10月20日下午3號風球發出前 市民及遊客海旁打卡▼

