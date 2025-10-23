天文台料呂宋海峽低壓區移向南海中南部　周五初時離岸風力達6級

【打風／天文台／HKO／風神／天氣預測／東北季候風／明天的天氣】天文台今日（23日）指出，熱帶氣旋風神會在今日移向越南中部並逐漸消散，而位於台灣與菲律賓之間呂宋海峽 （巴士海峽）附近的低壓區，會在今明兩日移向南海中南部。



「全球集合預報系統」 (GEFS）的預測移動路徑圖顯示，料低壓區會向西南移動，擦過香港以南800公里範圍，後續移向越南南部。九天天氣預報顯示，除了明日（24日，周五）初時離岸風力間中達6級外，其他日子主要吹北至東北風或東至東北風4至5級，風力未有明顯增強。



▼10月22日 受東北季候風影響本港吹偏北強風▼



+ 3

明天的天氣：初時有一兩陣微雨 日間部分時間天色明朗

天文台表示，現時影響廣東的強烈東北季候風會在今明兩日稍為緩和。隨着覆蓋華南的廣闊雲帶轉薄，週末期間該區天色逐步好轉，氣溫回升。

天文台預測明日（24日）吹北至東北風4至5級，初時離岸間中6級；大致多雲，初時有一兩陣微雨，日間部分時間天色明朗。市區最低氣溫重上2字頭，料最低21度，日間回升至26度。

天文台10月23日上午11時半更新九天天氣預報，料未來一周稍涼及乾燥。（天文台圖片）

天文台10月23日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日氣溫介乎21至29度。（天文台圖片）

天文台預測周末部分時間有陽光，日間乾燥，周六（25日 )氣溫介乎23至28度，吹北至東北風4級，初時間中5級；周日（26日)吹北至東北風4級，氣溫升上24至29度。

天文台10月23日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度介乎50%至85%。（天文台圖片）

預測重陽節短暫時間有陽光 萬聖節氣溫介乎25至29度

天文台預料一股偏東氣流會在下周初至中期影響廣東沿岸，預測下周一(27日）至周五（31日）主要吹東至東北風4至5級。下周一（27日）大致多雲，日間短暫時間有陽光，稍後有一兩陣雨；下周二（28日）大致多雲，初時有一兩陣雨，日間部分時間天色明朗。

下周三（29日）為重陽節，天文台預測短暫時間有陽光，氣溫介乎24至28度，相對濕度介乎60%至80%；下周五（31日）為萬聖節，大致多雲，日間部分時間有陽光，氣溫介乎25至29度。

▼10月20日3號風球下市民遊客打卡和觀看維港▼



+ 3

天文台：低壓區會在今明兩日移向南海中南部

天文台指現時位於呂宋海峽附近的低壓區會在今明兩日移向南海中南部。內地中央氣象台今早在預報中表示，未來10日南中國海或西北太平洋面上熱帶氣旋生成概率較低。

10月23日，於呂宋海峽附近的低壓區會在今明兩日移向南海中南部。（Tropical Tidbits圖片）

台灣中央氣象署：低壓區向西南偏南移動

台灣中央氣象署表示，該低壓區中心氣壓1006百帕，集結在呂宋海峽 （巴士海峽）附近，向西南偏南移動，時速20公里。「全球集合預報系統」 (GEFS）數據顯示，該低壓區會在香港南面800公里外擦過。