天氣｜今日早晚有一兩陣微雨　最高25度　未來兩三日氣溫回升

強烈東北季候風正影響廣東沿岸。同時，一道廣闊雲帶覆蓋華南。天文台預測，本港今日（10月24日）大致多雲，早晚有一兩陣微雨。日間部份時間天色明朗，最高氣溫約25度、最低21度；吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸吹強風。天文台展望，未來兩三日短暫時間有陽光，氣溫回升。



圖為截至10月24日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼10月22日 受東北季候風影響本港吹偏北強風▼



+ 3

仍受天文大潮及東北季候風影響 低窪區或輕微水浸

天文台指出，現時影響廣東的強烈東北季候風會在今日稍為緩和。隨著覆蓋華南的廣闊雲帶轉薄，周末期間該區天色逐步好轉，氣溫回升。預料一股偏東氣流會在下周初至中期影響廣東沿岸。此外，位於呂宋附近的低壓區會在今日移向南海中南部及消散。

天文台凌晨的特別天氣提示稱，受天文大潮及東北季候風的共同影響，本港今日沿岸水位普遍會較正常高約0.5至1米，在晚上漲潮時，部份沿岸低窪地區可能出現輕微水浸，而維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上3米左右。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月24日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼10月20日傍晚 3號風球下現獨特粉紫色黃昏▼



+ 13

下周一、二有一兩陣雨 重陽節短暫時間有陽光

天文台的九天天氣預報顯示，明日（24日）短暫時間有陽光，料介乎23至28度。周六（25日）及下周日（26日）部份或短暫時間有陽光，其中周六料介乎23至28度；下周日料在24至29度之間，日間乾燥，相對濕度最低50%。

下周一（27日）及下周二（28日） 大致多雲，有一兩陣雨，最低均23度，下周一最高28度、周二27度。下周三（29日）為重陽節，料短暫時間有陽光，介乎24至28度。與下周四（30日）至下周六（11月1日）均部份時間有陽光，最低約24及25度，最高28或29度。