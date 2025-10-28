11月打風？天文台：低壓區下周中期靠近菲律賓　電腦預報暫大分歧

踏入深秋11月仍有可能打風？天文台今日（10月28日）下午指出，預料菲律賓以東西北太平洋的低壓區，會在本周後期為該區帶來不穩定天氣，並在下周中期靠近菲律賓一帶。會否入南中國海？



傳統電腦預報歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）今日的直接輸出預報顯示，一個熱帶氣旋會在下周橫過菲律賓呂宋島，進入南中國海，掠過香港以南約400公里，再移向海南島一帶並減弱；而AI人工智能預報系統「風烏」也有相若預測，而可能不止一個。不過AI預報系統「歐中AIFS」及「盤古」則料會在菲律賓以東海域，轉向北移動，可見有分歧。



▼10月20日下午3號風球發出前 市民及遊客海旁打卡▼



+ 3

天文台今晚表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，該區風勢頗大；而偏東氣流會在星期五（10月31日)稍為緩和；受東北季候風影響，周末期間及下周初華南沿岸地區氣溫稍為下降。

重陽節天氣：大致多雲 下午短暫時間有陽光

天文台預測明日(10月29日)重陽節吹東至東北風4至5級，離岸及高地間中6級；大致多雲，早晚有一兩陣微雨，下午短暫時間有陽光；氣溫介乎23至26度，相對濕度介乎60％至85%，市民登高及拜祭先人，要留意火種。

料萬聖節部分時間有陽光 日間炎熱

到周四（10月30日)，天文台預測吹東風4至5級，初時離岸間中6級；短暫時間有陽光，初時有一兩陣微雨，氣溫稍升至介乎24至28度。周五（10月31日)萬聖節，料吹東至東北風3至4級，部分時間有陽光，日間炎熱，氣溫介乎25至29度。

到周末，大致多雲。日間短暫時間有陽光，天文台料周日（11月2日）早上有一兩陣微雨。

天文台10月28日晚上9時50分更新九天天氣預報，料10月29日重陽節前後風勢較大。(天文台圖片)

下周一市區氣溫降至22度 離岸風力間中6級

東北季候風下周影響香港，天文台預測下周一（11月3日）市區氣溫降至22度，日間最高26度，吹東至東北風4至5級，離岸間中6級，大致多雲，日間短暫時間有陽光。料周二至四（11月4至6曰）短暫時間有陽光，吹東至東北風4至5級，氣溫介乎23至28度。

天文台10月28日晚上9時50分更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫波幅介乎22至29度，每日溫差3至5度。(天文台圖片)

▼10月22日 受東北季候風影響本港吹偏北強風▼



+ 3

中央氣象台：可能有一個熱帶氣旋給「南海海域」帶來風雨影響

內地中央氣象台今日續指，未來10天，南中國海或西北太平洋面上將有一至兩個熱帶氣旋生成，其中一個可能給「南海海域」帶來風雨影響，用字與昨日限於「南海中南部海域」稍不同，不再明確指明位置。

天文台下午在天氣預報中，新增預料菲律賓以東西北太平洋的低壓區，會在本周後期為該區帶來不穩定天氣，並在下周中期靠近菲律賓一帶，暫未有進一步訊息。

▼傳統電腦預報歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）10月28日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼



傳統電腦預報歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）10月28日的預報可見，11月初西北太平洋將有一個熱帶氣旋生成，並進入南中國海中部，再向北靠近珠江口，對本港有威脅，掠過香港以南400公里。圖為預測11月9日下午14:00的情況。(天文台地球天氣網頁圖片)

傳統電腦預報歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）10月28日的預報可見，11月初西北太平洋將有一個熱帶氣旋生成，並進入南中國海中部，再向北靠近珠江口，對本港有威脅，掠過香港以南400公里。圖為預測11月10日下午14:00的情況。(天文台地球天氣網頁圖片)

傳統電腦預報歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）10月28日的預報可見，11月初西北太平洋將有一個熱帶氣旋生成，並進入南中國海中部，再向北靠近珠江口，對本港有威脅，掠過香港以南400公里。圖為預測11月11日下午14:00的情況。(天文台地球天氣網頁圖片)

傳統電腦預報歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）10月28日的預報可見，11月初西北太平洋將有一個熱帶氣旋生成，並進入南中國海中部，再向北靠近珠江口，對本港有威脅，掠過香港以南400公里。圖為預測11月12日早上08:00的情況。(天文台地球天氣網頁圖片)

ECMWF及AI「風烏」電腦預報入南海 在港以南400公里掠過

在天文台地球天氣網頁直接輸出的各個電腦預報模式結果中，屬傳統電腦預報的歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測在11月初，西北太平洋將有一個熱帶氣旋生成，橫過菲律賓呂宋後進入南中國海中部，雖然會因登陸而減弱，但在南海會再重整增強，再向北靠近珠江口，掠過香港以南400公里，後向西移向海南島並消散。

AI人工智能預報系統「風烏」預測，11月初將有三個熱帶氣旋出現，第一個將入南海南部，對本港無威脅，第二個暫料會橫過菲律賓，進入南海，逼近本港以南400公里，第三個暫料移至菲律賓以東海域。當中對第二個的預測移動路徑與ECMWF相似，有可能掠過香港以南400公里。

▼AI人工智能預報系統「風烏」10月28日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼



AI人工智能預報系統「風烏」10月28日的預報可見，11月初將有三個熱帶氣旋出現，第一個將入南海南部，對本港無威脅，第二個暫料會橫過菲律賓，進入南海，逼近本港以南400公里，第三個暫料移至菲律賓以東海域。圖為預測11月9日下午14:00的情況。(天文台地球天氣網頁圖片)

AI人工智能預報系統「風烏」10月28日的預報可見，11月初將有三個熱帶氣旋出現，第一個將入南海南部，對本港無威脅，第二個暫料會橫過菲律賓，進入南海，逼近本港以南400公里，第三個暫未料移至菲律賓以東海域。圖為預測11月10日下午14:00的情況。(天文台地球天氣網頁圖片)

AI人工智能預報系統「風烏」10月28日的預報可見，11月初將有三個熱帶氣旋出現，第一個將入南海南部，對本港無威脅，第二個暫料會橫過菲律賓，進入南海，逼近本港以南400公里，第三個暫料移至菲律賓以東海域。圖為預測11月11日下午14:00的情況。(天文台地球天氣網頁圖片)