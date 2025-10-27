天文台預測重陽節大風　內地中央氣象台料10天內或1至2個氣旋生成

天文台今日（10月27日）指出，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在明日（10月28日）稍後抵達廣東沿岸，隨後一兩日該區風勢頗大，預測周三（10月29日）重陽節吹東風4至5級，離岸及高地間中6級，初時有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光。



內地中央氣象台今日續指，未來10天，南中國海或西北太平洋面上將有一至兩個熱帶氣旋生成，其中一個未來一周可能給南海中南部海域帶來風雨影響。



▼10月20日下午3號風球發出前 市民及遊客海旁打卡▼



+ 3

明天的天氣：稍後風力增強 早晚有一兩陣微雨 日間明朗

天文台指出，一道廣闊雲帶會在明日（10月28日）為南海北部帶來幾陣雨，而一股清勁至強風程度的偏東氣流會在明日稍後抵達廣東沿岸，隨後一兩日該區風勢頗大。

天文台預測明日吹東北風4級，稍後東風5級，離岸間中6級；大致多雲，早晚有一兩陣微雨，日間部分時間天色明朗，氣溫介乎23至26度。

料周三重陽節日間短暫時間有陽光 周五萬聖節天色好

周三（10月29日）重陽節，天文台預測吹東風4至5級，離岸及高地間中6級；大致多雲，初時有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光。到周四（10月30日）仍然較大風，吹東風4至5級，初時離岸間中6級；短暫時間有陽光，有一兩陣雨。周五（10月31日）萬聖節，吹東至東北風3至4級，部分時間有陽光。

天文台10月27日上午11時半更新九天天氣預報，料10月29日重陽節前後風勢較大。(天文台圖片)

東北季候風周末逐漸影響華南沿岸 下周一至三市區最低22度

天文台預料一股東北季候風會在接近周末逐漸影響華南沿岸地區，周末期間至下周初該區早上天氣稍涼，預測周六（11月1日）吹北至東北風4級，大致多雲，早晚有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎24至28度；周日（11月2日）吹東北風4級，間中5級，大致多雲，早上有一兩陣雨，日間部分時間天色明朗，氣溫稍降，介乎23至27度。

天文台預測下周一（11月3日）起一連三日市區氣溫最低22度，最高26、27度，早晚溫差最多5度；周一吹東至東北風4至5級，大致多雲，日間短暫時間有陽光，其後兩日吹東至東北風4級，部分時間有陽光。

天文台10月27日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫波幅介乎22至29度，每日溫差3至5度。(天文台圖片)

▼10月22日 受東北季候風影響本港吹偏北強風▼



+ 3

傳統電腦預報歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）10月27日的預報可見，11月初西北太平洋將有一個熱帶氣旋生成，並進入南中國海中部，再向北靠近珠江口，對本港有無威脅。圖為預測11月10日下午14:00的情況。(天文台地球天氣網頁圖片)

▼傳統電腦預報歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）10月27日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼



+ 2

▼AI人工智能預報系統「風烏」10月27日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼



+ 2

▼AI人工智能預報系統「盤古」10月27日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼



+ 3

▼AI人工智能預報系統「伏羲」10月27日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼



▼AI人工智能預報系統「歐中AIFS」10月27日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼

