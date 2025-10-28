天氣｜今日早晚有一兩陣雨　日間最高25度　重陽節風勢頗大

一道廣闊雲帶正覆蓋華南沿岸及南海北部，同時東北季候風影響該區。天文台預測，本港今日（10月28日）大致多雲。早晚有一兩陣雨，日間部份時間天色明朗，最高氣溫約25度、最低22度。吹和緩北至東北風，稍後轉吹清勁偏東風，離岸間中吹強風。天文台展望，重陽節（29日）及星期四（30日）風勢頗大，短暫時間有陽光。星期五（31日）日間炎熱，周末期間氣溫稍為下降。



圖為截至10月28日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼10月22日 受東北季候風影響本港吹偏北強風▼



+ 3

周末期間及下周初早上天氣稍涼

天文台指出，一道廣闊雲帶會在今日為南海北部帶來幾陣雨。而一股清勁至強風程度的偏東氣流會在今日稍後抵達廣東沿岸，未來一兩日該區風勢頗大。

預料一股東北季候風會在接近周末逐漸影響華南沿岸地區，周末期間及下周初該區早上天氣稍涼。此外，位於南海南部的廣闊低壓區會在今日移向越南。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月28日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼10月20日傍晚 3號風球下現獨特粉紫色黃昏▼



+ 13

重陽節初時有一兩陣微雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（29日）為重陽節，料大致多雲。初時有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光，介乎24至27度。周四（30日）短暫時間有陽光，有一兩陣雨，介乎25至28度。周五（31日）部份時間有陽光，日間炎熱約29度，最低仍為25度。

周六（11月1日）至下周一（11月3日）均大致多雲，其中周六早晚有一兩陣雨，氣溫從當日28度，逐日降至下周一的26度；最低氣溫也從周六的24度，逐日降至下周一的22度。 下周二（11月4日）及下周三（11月5日）均部份時間有陽光，介乎22至27度。