天氣｜今日最高27度 早晚有一兩陣微雨 重陽節風勢頗大
撰文：蕭通
一道廣闊雲帶正覆蓋廣東沿岸。同時，東北季候風影響該區。天文台預測，本港今日（10月27日）大致多雲，早晚有一兩陣雨。日間部份時間天色明朗，氣溫約介乎23至27度。吹和緩北至東北風，風勢間中清勁。天文台展望，未來兩三日大致多雲，短暫時間有陽光。重陽節（29日）及星期四（30日）風勢頗大。
▼10月22日 受東北季候風影響本港吹偏北強風▼
菲律賓附近廣闊低壓區 今明兩日橫過南海南部
天文台指出，東北季候風會在今明兩日繼續影響華南。同時，一道廣闊雲帶會為南海北部帶來幾陣雨。預料季候風會在明日稍後被一股清勁至強風程度的偏東氣流取代，隨後一兩日廣東沿岸風勢頗大。而一股季候風補充會在周末期間影響華南。此外，位於菲律賓附近的廣闊低壓區會在今明兩日橫過南海南部，移向越南。
▼天文台九天天氣預報▼
▼10月20日下午3號風球發出前 市民及遊客海旁打卡▼
重陽節早晚有一兩陣雨
天文台的九天天氣預報顯示，明日（28日）大致多雲。初時有一兩陣雨，日間部份時間天色明朗，料介乎23至26度。周三（29日）為重陽節，暫時間有陽光，早晚有一兩陣微雨，介乎24至28度。下周四（30日）大致多雲，有一兩陣雨，介乎25至29度。周五（31日）部份時間有陽光，最低仍為25度，最高29度。
下周六（11月1日）至下周一（11月3日）均大致多雲，其中周六初時有一兩陣雨，氣溫從當日28度，逐日降至下周一的26度；最低氣溫也從周六的24度，逐日降至下周一的22度。 下周二（11月4日）仍介乎22至26度，短暫時間有陽光及乾燥。
