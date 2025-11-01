11月打風？天文台料菲東低壓區逐漸發展　AI預測下周闖南海並增強

【打風／天文台／HKO／熱帶氣旋／AI預報／颱風／移動路徑／立冬】踏進11月繼續打風？天文台今日（1日）料一個位於菲律賓以東的低壓區將逐漸發展，較大機會在下周中期橫過菲律賓，並進入南海中南部，移向越南一帶。內地中央氣象台則預測，該低壓區將增強至颱風，可能影響南海海域及華南沿海地區。



至於AI人工智能預報系統「風烏」估計，該低壓區下周二（4日）抵達菲律賓以東海域，採取正西方向移動，料下周三（5日）進入南海並不斷增強，惟其移動路徑與香港保持一定距離。



▼10月22日 受東北季候風影響本港吹偏北強風▼



+ 3

本港今日（31日）氣溫介乎23度至27度，截至中午12時30分，尖沙咀天文台總部錄得氣溫24.9度，相對濕度65%，紫外線指數2，強度屬於低。「維港海上大巡遊」傍晚結幕，消息指將舉辦無人機匯演，天文台料下午短暫時間有陽光及乾燥，晚上有一兩陣微雨，吹和緩東北風。

天文台︰東北季候風明日逐漸被一股偏東氣流取代

天文台指，現時影響廣東沿岸的東北季候風會明日（2日）逐漸被一股偏東氣流取代，隨後一兩日風勢頗大，雲量較多，料高空反氣旋會在下周中期覆蓋華南，天色稍為好轉，但早上天氣稍涼。

天文台11月1日早上更新的九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

明日天氣︰23至27度 初時有一兩陣微雨

天文台九天天氣預報，明日（2日）氣溫23至27度，相對濕度55至85%，吹東至東北風4至5級，稍後離岸間中6級，短暫時間有陽光，初時有一兩陣微雨，日間乾燥。

下周一（3日）氣溫23至26度，相對濕度60至85%，吹東至東北風4至5級，離岸間中6級，大致多雲，日間短暫時間有陽光，稍後有一兩陣微雨。下周二（4日）氣溫22至25度，相對濕度60至85%，東至東北風4至5級，初時離岸間中6級，多雲，有一兩陣微雨。

下周中期轉晴，下周三（5日）氣溫21至26度，相對濕度60至80%，吹東北風4級，部分時間有陽光。下周四（6日）氣溫22至26度，相對濕度65至85%，吹東至東北風4至5級，稍後離岸間中6級，短暫時間有陽光。

▼ 2025年10月31日 萬聖節中環蘭桂坊人山人海 ▼



+ 30

下周五立冬相當溫暖 氣溫24至27度

下周五（7日）為廿四節氣的立冬，但本港相當溫暖，氣溫24至27度，相對濕度65至85%，東風4至5級，離岸間中6級，大致多雲，日間短暫時間有陽光。下周六（8日）氣溫24至28度，相對濕度60至85%，東至東北風4級，部分時間有陽光。

隨後11月9日及10日的天氣預測相近，同樣氣溫24至27度，相對濕度65至85%，短暫時間有陽光。惟9日風勢較大，吹東至東北風4級，稍後間中5級；10日則為東風4至5級。

▼AI人工智能預報系統「風烏」11月1日對潛在熱帶氣旋移動預測▼



▼AI人工智能預報系統「盤古」11月1日對潛在熱帶氣旋移動預測▼



▼AI人工智能預報系統「伏羲」11月1日對潛在熱帶氣旋移動預測▼



中央氣象台︰未來10日有颱風生成 或影響華南沿海地區

雖然踏入11月，但風季仍未結束，颱風在南海繼續活躍。天文台預料一個低壓區今明兩日影響南海中南部。另一個位於菲律賓以東的低壓區將逐漸發展，較大機會在下周中期橫過菲律賓，並進入南海中南部，移向越南一帶。

內地中央氣象台則預料，南海或西北太平洋將有一至兩個颱風在未來10日生成，可能影響南海海域及華南沿海地區。

▼歐洲中期預報中心11月1日對潛在熱帶氣旋移動預測▼



▼AI人工智能預報系統「AIFS」11月1日對潛在熱帶氣旋移動預測▼



三個AI同時預測潛在熱帶氣旋下周中期進入南海

按天文台地球天氣網頁，近期預測較準繩的AI人工智能預報系統「風烏」估計，該熱帶氣旋下周二（4日）抵達菲律賓以東海域，採取正西方向移動，料下周三（5日）進入南海並不斷增強，下周六（7日）靠近越南中部，惟其移動路徑與香港保持一定距離。

歐洲中期預報中心及AI人工智能預報系統「AIFS」的預測與「風烏」相當接近。惟「盤古」及「伏羲」相較「風烏」稍有分歧，前者料該熱帶氣旋下周六凌晨登陸越南峴港南部一帶，但強度方面的預測較一致；後者則料強度較弱，但路徑方面的預測較一致。