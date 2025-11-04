天氣｜今日稍涼有一兩陣雨　日間徘徊在22度左右

一股達強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸，同時一道雲帶覆蓋華南。天文台預測，本港今日（11月4日）多雲，有一兩陣雨，天氣稍涼，市區最低氣溫約21度。日間氣溫徘徊在22度左右。吹和緩至清勁東北風，初時離岸及高地吹強風。



天文台展望，明日（5日）部份時間有陽光，早上仍然稍涼。星期四（6日）及星期五（7日）大致多雲，風勢頗大。



圖為截至11月4日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

海鷗未來兩三日橫過南海

天文台指出，東北季候風會在今明兩日為華南沿岸帶來稍涼的天氣，而一道雲帶會在今日為該區帶來幾陣雨。受季候風補充影響，接近周末廣東沿岸風勢頗大，同時另一道廣闊雲帶會覆蓋該區及南海北部。預料受高空反氣旋影響，周末期間沿岸地區天色好轉。

此外，熱帶氣旋海鷗會在未來兩三日橫過南海中南部並移向越南中部一帶。在上午5時，颱風海鷗集結在馬尼拉之東南約530公里，預料向西移動，時速約22公里，橫過菲律賓中南部。

圖為天文台截至11月4日凌晨1時20分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周三最低21度 立冬有一兩陣微雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（5日）部份時間有陽光，早上稍涼，最低21度、最高26度。周四（6日）日間短暫時間有陽光，稍後有一兩陣微雨，最高仍為26度、最低23度。周五（7日）為二十四節氣的「立冬」，當日大致多雲，有一兩陣微雨，料介乎24至27度。

周六（8日）至下周一（10日）均最低24度，最高介乎27至29度。其中周六及下周一部份時間有陽光，下周日（9日）則大致天晴。下周二（11日）大致多雲，日間短暫時間有陽光，氣溫回落至23至26度。下周三（12日）部份時間有陽光，最低氣溫22度、最高仍為26度。