11月打風｜颱風海鷗襲越南　中央氣象台：另一氣旋或影響華南沿海

【1打風／天文台／HKO／明天的天氣／颱風／移動路徑】位於菲律賓以東海域的一個熱帶低氣壓昨晚（1日）增強為熱帶風暴，命名為「海鷗」（Kalmaegi，朝鮮提供名稱），料將向西橫過菲律賓中部，日內進人南中國海中南部，趨向越南中部，增強為颱風至強颱風，天文台料不會進入本港800公里範圍內。



不過，內地中央氣象台今日（2日）在預報中指出，預計本周後期西北太平洋面上將另有個一個熱帶氣旋生成，並可能影響南海海域及華南沿海地區。傳統電腦及AI人工智能預報顯示，該熱帶氣旋下周中將移至本港之東南約400公里，後受東至東北風「突襲」而消散或轉向東北移至台灣一帶，對本港料影響不大。另有預測不入南中國海，會在菲律賓以東海域轉向北移動。



熱帶氣旋「海鷗」將逐漸增強，橫過菲律賓中部，再進人南中國海中南部，趨向越南中部。天文台預測其會增強至強颱風級別。（天文台圖片）

天文台11月2日下午14:00更新熱帶氣旋海鷗的預測位置和強度預測。（天文台圖片）

▼10月18日 石澳泳灘有較大風浪▼



+ 3

天文台料海鷗向西移向越南中部 周三達強颱風級別

今日正午12時，熱帶風暴海鷗集結在馬尼拉之東南偏東約1,440公里，預料向西移動，時速約22公里，移向菲律賓以東海域並逐漸增強。

海鷗今日下午2時中心附近最高持續風速每小時90公里，升級強烈熱帶風暴。天文台預測移動路徑圖顯示，海鷗將續向西移動，日內橫過菲律賓中部，周三（5日）早上以颱風級別進入向中國海中南部，下午增強為強颱風，中心風力達到每小時155公里。其後向西北移動，中心風力再上升至時速165公里，周五（7日）「立冬」登陸越南中部。

熱帶氣旋「海鷗」將逐漸增強，橫過菲律賓中部，再進人南中國海中南部，趨向越南中部。內地中央氣象台預測其會增強至強颱風級別。（中央氣象台圖片）

熱帶氣旋「海鷗」將逐漸增強，橫過菲律賓中部，再進人南中國海中南部，趨向越南中部。台灣中央氣象署預測其會增強至強颱風級別。（台灣中央氣象署圖片）

各東亞官方氣象機構對海鷗移動路徑一致，只對其強度稍有分歧，內地中央氣象台及台灣中央氣象署也料會增強至強颱風，而日本氣象廳及韓國氣象台則料只達颱風級。

此外，一個低壓區正為越南中南部以東海域帶來不穩定天氣。

熱帶氣旋「海鷗」將逐漸增強，橫過菲律賓中部，再進人南中國海中南部，趨向越南中部。日本氣象廳預測其會增強至強颱風級別。（日本氣象廳圖片）

熱帶氣旋「海鷗」將逐漸增強，橫過菲律賓中部，再進人南中國海中南部，趨向越南中部。韓國氣象廳預測其會增強至強颱風級別。（韓國氣象廳圖片）

中央氣象台：一個熱帶氣旋本周後期西北太平洋面上生成

根據各個預測，海鷗不會進入本港800公里範圍，根據天文台的預測，周四（6日）下午最近香港，料在本港以南約950公里掠過。

然而，中央氣象台預計本周後期西北太平洋面上將另有一個熱帶氣旋生成，並可能影響南海海域及華南沿海地區。

▼10月20日下午3號風球發出前 市民及遊客海旁打卡▼



+ 3

歐洲中期天氣預報中心料逼近本港400公里後遁走台灣並消散

傳統電腦預報歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）11月2日的預測顯示，熱帶氣旋11月12日經過台灣與菲律賓之間的呂宋海峽，進入南中國海中北部，後向西北移動，14日移至本港東南約400公里，料受到南下的東北季候風影響，將轉向東北移動，移向台灣方向並消散。

西北太平洋面上本周將另有一個熱帶氣旋生成。傳統電腦預報歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）11月2日的預測顯示，熱帶氣旋11月14日將移至本港東南約400公里，後轉向東北移動往台灣並消散。圖為預測11月11日下午14:00情況。(天文台地球天氣網頁圖片)

西北太平洋面上本周將另有一個熱帶氣旋生成。傳統電腦預報歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）11月2日的預測顯示，熱帶氣旋11月14日將移至本港東南約400公里，後轉向東北移動往台灣並消散。圖為預測11月12日下午14:00情況。(天文台地球天氣網頁圖片)

西北太平洋面上本周將另有一個熱帶氣旋生成。傳統電腦預報歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）11月2日的預測顯示，熱帶氣旋11月14日將移至本港東南約400公里，後轉向東北移動往台灣並消散。圖為預測11月13日下午14:00情況。(天文台地球天氣網頁圖片)

西北太平洋面上本周將另有一個熱帶氣旋生成。傳統電腦預報歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）11月2日的預測顯示，熱帶氣旋11月14日將移至本港東南約400公里，後轉向東北移動往台灣並消散。圖為預測11月14日下午14:00情況。(天文台地球天氣網頁圖片)

西北太平洋面上本周將另有一個熱帶氣旋生成。傳統電腦預報歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）11月2日的預測顯示，熱帶氣旋11月14日將移至本港東南約400公里，後轉向東北移動往台灣並消散。圖為預測11月15日下午14:00情況。(天文台地球天氣網頁圖片)

AI「伏羲」料會進入本港400公里範圍

AI人工智能預報系統「盤古」及「伏羲」對該熱帶氣旋的預測移動路徑，與歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）相似，但料熱帶氣旋會提前約兩日進入南海中北部。「盤古」預測其會在12日下午在本港東南約400公里減弱並消散，而「伏羲」則料其會在11日下午進入本港400公里範圍，但其後也會「魂斷」本港東南約300公里海上。

西北太平洋面上本周將另有一個熱帶氣旋生成。AI人工智能預報系統「盤古」11月2日的預測顯示，熱帶氣旋11月12日將移至本港東南約400公里並消散。圖為預測11月09日下午14:00情況。(天文台地球天氣網頁圖片)

西北太平洋面上本周將另有一個熱帶氣旋生成。AI人工智能預報系統「盤古」11月2日的預測顯示，熱帶氣旋11月12日將移至本港東南約400公里並消散。圖為預測11月10日下午14:00情況。(天文台地球天氣網頁圖片)

西北太平洋面上本周將另有一個熱帶氣旋生成。AI人工智能預報系統「盤古」11月2日的預測顯示，熱帶氣旋11月12日將移至本港東南約400公里並消散。圖為預測11月11日下午14:00情況。(天文台地球天氣網頁圖片)

西北太平洋面上本周將另有一個熱帶氣旋生成。AI人工智能預報系統「盤古」11月2日的預測顯示，熱帶氣旋11月12日將移至本港東南約400公里並消散。圖為預測11月12日下午14:00情況。(天文台地球天氣網頁圖片)

西北太平洋面上本周將另有一個熱帶氣旋生成。AI人工智能預報系統「伏羲」11月2日的預測顯示，熱帶氣旋11月12日將移至本港東南400公里內，減弱並消散。圖為預測11月09日下午14:00情況。(天文台地球天氣網頁圖片)

西北太平洋面上本周將另有一個熱帶氣旋生成。AI人工智能預報系統「伏羲」11月2日的預測顯示，熱帶氣旋11月12日將移至本港東南400公里內，減弱並消散。圖為預測11月10日下午14:00情況。(天文台地球天氣網頁圖片)

西北太平洋面上本周將另有一個熱帶氣旋生成。AI人工智能預報系統「伏羲」11月2日的預測顯示，熱帶氣旋11月12日將移至本港東南400公里內，減弱並消散。圖為預測11月11日下午14:00情況。(天文台地球天氣網頁圖片)

西北太平洋面上本周將另有一個熱帶氣旋生成。AI人工智能預報系統「伏羲」11月2日的預測顯示，熱帶氣旋11月12日將移至本港東南400公里內，減弱並消散。圖為預測11月12日下午14:00情況。(天文台地球天氣網頁圖片)

AI人工智能預報系統「風烏」和「歐中AIFS」則預測該熱帶氣旋不會進入海南，而是會在菲律賓以東海域轉向北移動，趨向台灣以東、日本以南海域。

明天的天氣：早晚有微雨 日間部分時間天色明朗

天文台預測一股達強風程度的偏東氣流會在未來一兩日影響華南沿岸，將有一兩陣雨。九天天氣預報顯示，預測明日(11日)吹東至東北風4至5級，離岸及高地間中6級；大致多雲，早晚有一兩陣微雨，日間部分時間天色明朗。周二（12日）吹東至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級；多雲，有一兩陣微雨。

天文台11月2日下午4時半更新九天天氣預報，料來九日部分日子風力較大。（天文台圖片）

周四及周五風力再度增強 離岸及高地間中達6級

天文台預料受東北季候風影響，本周中期廣東沿岸早上天氣稍涼，天色較為明朗；熱帶氣旋海鷗會在本周中後期橫過南海中南部並大致移向越南一帶，屆時一道廣闊雲帶會覆蓋南海北部及廣東沿岸。

天文台預測周四（6日）及周五（7日）風力再度增強。周四吹東至東北風4至5級，稍後離岸及高地間中6級；大致多雲，日間短暫時間有陽光，稍後有一兩陣微雨。周五吹東風4至5級，離岸及高地間中6級；大致多雲，有一兩陣微雨。

天文台預測下周初風力又會再度增強，下周一（10日）吹北至東北風4至5級，短暫時間有陽光；下周二（11日）吹北至東北風4至5級，大致多雲，有一兩陣雨，日間部分時間天色明朗。

天文台11月2日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫波幅介乎21至28度。(天文台圖片)

氣溫方面，天文台預測周三（5日)市區氣溫會較前兩日稍低，最低21度，最高26度，其後稍為回升，周六（8日）介乎24至28度，到下周二（11日)再回落至22至26度。