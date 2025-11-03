天氣｜今日早晚有一兩陣微雨　市區最低約23度

一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸，同時一道雲帶覆蓋華南。天文台預測，本港今日（11月3日）大致多雲，早晚有一兩陣微雨，最低氣溫約23度。日間部份時間天色明朗，最高氣溫約26度。吹和緩至清勁東至東北風，離岸及高地間中吹強風。



天文台展望，明日（4日）有一兩陣微雨。星期三（5日）早上稍涼，日間部份時間有陽光。接近周末風勢頗大。



圖為截至11月3日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼10月22日 受東北季候風影響本港吹偏北強風▼



+ 3

本周中期早上天氣稍涼 海鷗將橫過南海

天文台指出，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在今明兩日影響華南沿岸，該區有一兩陣雨。預料受東北季候風影響，本周中期廣東沿岸早上天氣稍涼，天色較為明朗。

此外，熱帶氣旋海鷗會在今日逐漸增強，於本周中後期橫過南海中南部並大致移向越南一帶，屆時一道廣闊雲帶會覆蓋南海北部及廣東沿岸。

在上午5時，強烈熱帶風暴海鷗集結在馬尼拉之東南偏東約1000公里，預料向西移動，時速約25公里，移向菲律賓以東海域並逐漸增強。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月3日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼10月20日傍晚 3號風球下現獨特粉紫色黃昏▼



+ 13

周三最低21度 周四及立冬有一兩陣微雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（4日）多雲，有一兩陣微雨，氣溫介乎22至24度。 周三（5日）及周四（6日）部份或短暫時間有陽光，最高均26度，最低分別21及22度；其中周四稍後有一兩陣微雨。

周五（7日）為二十四節氣的「立冬」，當日大致多雲，有一兩陣微雨，氣溫回升，至下周一（10日）均最低24度，最高氣溫在27或28度；其中下周六（8日）至下周一均部份或短暫時間有陽光。下周二（11日）大致多雲，有一兩陣雨，日間部份時間天色明朗，氣溫回落至介乎22至26度。