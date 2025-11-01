打風｜天文台出預測移動路徑圖　料下周入南海增強至強烈熱帶風暴

【打風／天文台／HKO／熱帶氣旋／AI預報／颱風／移動路徑／海鷗】踏入深秋11月仍有可能打風？菲律賓以東一個低壓區已增強成熱帶低氣壓，天文台今日（1日）發布預測移動路徑圖，預料該熱帶氣旋未來一兩日移向菲律賓以東海域，下周逐漸增強至強烈熱帶風暴級別，並進入南海，將不斷向西面方向移動，中心附近最高持續風速每小時110公里，移向越南中部。



此外，若西北太平洋及南海再無「對手」搶先誕生，該熱帶氣旋將成為區內第25號熱帶氣旋，命名為「海鷗」。



天文台11月1日下午2時發布熱帶氣旋預測移動路徑圖。（天文台圖片）

該熱帶氣旋預測的位置和強度。（天文台網頁截圖）

菲賓低壓區已增強成熱帶低氣壓

雖然踏入11月，但風季仍未結束，颱風在南海繼續活躍。天文台今午2時發布熱帶氣旋預測移動路徑圖，西北太平洋、菲律賓以東一個低壓區已增強成熱帶低氣壓級別，目前位於香港東南偏東約2,870公里，中心附近最高持續風速每小時45公里，預料未來一兩日移向菲律賓以東海域，並逐漸增強。

天文台11月1日早上更新的九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

下周入南海增強至強烈熱帶風暴

天文台預料，該熱帶低氣壓明日（2日）將增強至熱帶風暴級別，中心風速每小時85公里，其後下周一至周四（3日至6日）再增強至強烈熱帶風暴級別，中心風速每小時約105至110公里，移向越南中部。

或成為今年西北太平洋第25號熱帶氣旋 名為海鷗

截至晚上8時，該熱帶低氣壓集結在雅蒲島西北約140公里，時速約18公里，在增強至熱帶風暴級別前，西北太平洋及南海再無「對手」搶先誕生，將成為區內第25號熱帶氣旋，命名為「海鷗」，該名字由朝鮮提出。

AI預報系統「風烏」料熱帶低氣壓進南海不斷增強

按天文台地球天氣網頁，近期預測較準繩的AI人工智能預報系統「風烏」估計，該熱帶低氣壓下周二（4日）抵達菲律賓以東海域，採取正西方向移動，料下周三（5日）進入南海並不斷增強，下周六（7日）靠近越南中部，惟其移動路徑與香港保持一定距離。

歐洲中期預報中心及AI人工智能預報系統「AIFS」的預測與「風烏」相當接近。惟「盤古」及「伏羲」相較「風烏」稍有分歧，前者料該熱帶低氣壓下周六凌晨登陸越南峴港南部一帶，但強度方面的預測較一致；後者則料強度較弱，但路徑方面的預測較一致。

