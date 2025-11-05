天氣｜今早稍涼市區約21度　未來一兩日風勢頗大

東北季候風正影響廣東沿岸。同時，覆蓋該區的雲帶正逐漸轉薄。天文台預測，本港今日（11月5日）部份時間有陽光。早上天氣稍涼，市區最低氣溫約21度。日間最高氣溫約26度；吹和緩東北風。天文台展望，未來一兩日風勢頗大，雲量較多。周末期間漸轉天晴，氣溫回升。



圖為截至11月5日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼10月18日 石澳泳灘有較大風浪▼



關島以南熱帶氣旋料移向呂宋一帶 路徑存在變數

天文台指出，現時覆蓋華南的雲帶會在今日轉薄，該區天色稍為好轉。受東北季候風補充影響，未來一兩日廣東沿岸風勢頗大，雲量較多。隨著高空反氣旋增強，周末至下周初華南天色大致良好，氣溫回升。

此外，熱帶氣旋海鷗會在未來一兩日橫過南海中南部並移向越南中部一帶。而現時位於關島以南的熱帶氣旋會在未來數日逐漸增強並大致移向呂宋一帶，隨後受東北季候風影響，其路徑存在變數。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月5日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼10月22日 受東北季候風影響本港吹偏北強風▼



明日及立冬有一兩陣微雨 下周中期最低21度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（6日）與為二十四節氣「立冬」的周五（7日）均大致多雲，有一兩陣微雨，同介乎24確27度。 周六（8日）至下周一（10日）均最低24度，最高介乎28至29度。其中周六初時大致多雲，日間漸轉天晴；下周日（9日）大致天晴；下周一則部份時間有陽光。

下周二（11日）及下周三（12日）大致多雲，有一兩陣雨。其中，下周二氣溫回落至22至26度。下周三及下周四（13日）最低均21度，最高分別25及26度。