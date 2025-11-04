打風｜雙旋共舞　另一氣旋跟隨海鷗之後　天文台發出路徑概率預報

【1打風／天文台／HKO／明天的天氣／颱風／移動路徑】熱帶氣旋「海鷗」明日（4日）進入南中國海中南部，天文台今日（4日）指出，現時位於關島以南的另一未命名熱帶氣旋，會在未來數日逐漸增強並大致移向菲律賓呂宋一帶，隨後受東北季候風影響，其路徑存在變數，根據路徑概率預報，其進入南海及轉向北移動的機率一樣，而本港處於1%至10%受影響機率範圍。



九天天氣預報顯示，天文台預測下周二及三（12及13日）風力較大，吹北至東北風4至5級，離岸及高地間中6級。



颱風海鷗11月4日下午14時集結在香港之東南偏南約1,510公里，中心附近最高持續風速每小時145公里。（天文台圖片）

天文台11月4日下午2時更新熱帶氣旋海鷗的預測位置和強度預測。（天文台圖片）

海鷗明日入入南海中南部 料增強為強颱風

颱風海鷗今日（3日）下午4時集結在馬尼拉以南約420公里／香港之東南偏南約1,410公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過菲律賓中南部。天文台預測移動路徑圖顯示，海鷗明日（4日）進入南中國海中南部，向西北移動，料下午增強為強颱風，中心附近最高持續風速每小時155公里，其後續向西北偏西移動，周四（6日）中心風力增強至時速175公里，周五（7日）凌晨在越南中南部登陸後減弱。

路徑圖顯示，海鷗不會進入本港800公里警戒範圍，料最近也相距1,200公里，對港沒有直接影響。

▼10月18日 石澳泳灘有較大風浪▼



+ 3

熱帶氣旋移至菲律賓呂宋一帶後路徑受東北季候風影響

天文台表示，現時位於關島以南的熱帶氣旋（熱帶低氣壓），會在未來數日逐漸增強，並大致移向菲律賓呂宋一帶，隨後受東北季候風影響，其路徑存在變數。

天文台11月4日指出，現時位於關島以南的熱帶氣旋會在未來數日逐漸增強並大致移向呂宋一帶。（Tropical Tidbits圖片）

料將靠近菲律賓以東海域 入南海定轉向北走機率一樣

天文台11月4日就位於關島以南的另一熱帶氣旋發出路徑概率預報圖，但未有預測移動圖。天文台料該熱帶氣旋未來數日大致向西北移動，靠近菲律賓以東海域，其他去向或進入南海，或轉向北移向台灣以東海域，機率均為10至20%。其後更不確定，而本港則處於1%%至10%受影響機率範圍。

天文台11月4日就位於關島以南的熱帶氣旋發出路徑概率預報圖，本港處於10%受影響機率範圍。（天文台圖片）

台灣及日本預測增強至颱風級

台灣中央氣象署、日本氣象廳及韓國氣象廳今日將關島以南的低壓區升格為熱帶低氣壓，並發出預測移動路徑圖，暫料下周日（9日)移至菲律賓以東海域。台灣及日本均料會增強至颱風級，而韓國則預測最高為強烈熱帶氣風暴。

台灣中央氣象署11月4日預測位於關島以南的熱帶氣旋會在未來數日逐漸增強並大致移向呂宋一帶。（台灣中央氣象署圖片）

日本氣象廳11月4日預測位於關島以南的熱帶氣旋會在未來數日逐漸增強並大致移向呂宋一帶。（日本氣象廳圖片）

韓國氣象廳11月4日預測位於關島以南的熱帶氣旋會在未來數日逐漸增強並大致移向呂宋一帶。（韓國氣象廳圖片）

天文台表示，現時覆蓋華南的雲帶會在明日（5日）轉薄，該區天色稍為好轉。受東北季候風補充影響，接近周末廣東沿岸風勢頗大，雲量較多。隨著高空反氣旋增強，周末至下周初華南天色大致良好，氣溫回升。