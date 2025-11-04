打風｜氣旋準鳳凰或與季候風夾擊帶來秋雨　天文台：下周中期風大

【打風／天文台／HKO／明天的天氣／颱風／鳳凰／海鷗／移動路徑】颱風「海鷗」料不會進入本港800公里範圍，預測最近香港也有千公里；不過有可被命名為「鳳凰」（Fung-wong，香港提供名稱，即鳳凰山）的另一個熱帶氣旋，則下周可能影響香港。



天文台今晚指出，「準鳳凰」未來數日將增強、並大致移向呂宋一帶，一旦採取較為接近廣東東部沿岸的路徑，受其外圍環流及季候風的共同影響，香港所在的珠江口一帶雨勢較為頻密，而沿岸地區水位亦會較高；即使打風不成，廣東地區會受季候風主導，下周中期廣東沿岸風勢依然頗大。



本港時間11月4日上午9時的衛星雲圖，可見颱風「海鷗」正橫過菲律賓中南部，而在關島以南的低壓區增強為熱帶低氣壓。（天文台圖片）

天文台科學主任（林沁宜 黃逸雋 黃家興）今晚在網頁「天氣隨筆」專欄發表題為《迎風而上的鳳凰？》文章，指出11月仍有可能有熱帶氣旋來襲。

颱風海鷗明日進入南海中南部 最近距港也達1000公里

文章先指出，在過去的一週，東北季候風為廣東沿岸地區帶走了炎夏，同時受一道廣闊雲帶影響，本港今日大部分地區的日間氣溫維持在22度或以下；衛星圖像亦顯示颱風海鷗正橫過菲律賓中南部，預料海鷗會在未來兩三日橫過南海中南部並移向越南中部一帶。

颱風海鷗晚上8時，集結在馬尼拉以南約390公里/香港之東南偏南約1,450公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過菲律賓中南部。預測移動路徑圖顯示，海鷗明日（5日)進入南海中南部，並增強為強颱風，但保持距離港至少1,000公里，對本港無威脅。

颱風海鷗11月04日晚上20時集結在香港之東南偏南約1,450公里，中心附近最高持續風速每小時145公里。（天文台圖片）

周四至周六受季候風及天文大潮 部分沿岸低窪地區晚間或輕微水浸

不過天文台預料季候風補充會在接近周末影響廣東沿岸，該區風勢頗大，水位會稍為上升。星期四（6日）至星期六（8日）正值天文大潮，部分沿岸低窪地區可能會在晚間出現輕微水浸，天文台提醒市民請採取適當措施。

「準鳳凰」或進入南海，或轉向北移向台灣以東海域

海鷗「過門不入」，不過科學主任在文中指出，位於關島以南的低壓區今早增強為熱帶低氣壓，並預料會繼續增強，有可能被命名為「鳳凰」，預料該熱帶氣旋會在未來數日大致移向呂宋一帶。發出路徑概率預報圖，料該熱帶氣旋靠近菲律賓以東海域後，去向或進入南海，或轉向北移向台灣以東海域，機率均為10至20%。

天文台11月4日就位於關島以南的熱帶氣旋發出路徑概率預報圖，本港處於10%受影響機率範圍。（天文台圖片）

「準鳳凰」若靠近廣東東部移動 外圍環流及季候風令珠江口雨勢頻密

文章指出，高空西風槽及東北季候風令「準鳳凰」路徑存在變數。若該熱帶氣旋採取較為接近廣東東部沿岸的路徑，受其外圍環流及季候風的共同影響，珠江口一帶雨勢較為頻密，而沿岸地區水位亦會較高。相反，若熱帶氣旋採取偏東路徑，廣東地區會受季候風主導。

科學主任指無論如何，下周中期廣東沿岸風勢頗大，天氣較涼，提醒市民留意天文台的天氣消息。

不同電腦模式對熱帶氣旋下週中期的路徑存在較大分歧（天文台圖片）

不同情境下本港沿岸的總水位預測。（天文台圖片）

明天的天氣：日間部分時間有陽光 市區氣溫最低20度

天文台表示，現時覆蓋華南的雲帶會在明日（5日）轉薄，該區天色稍為好轉。受東北季候風補充影響，接近周末廣東沿岸風勢頗大，雲量較多。隨著高空反氣旋增強，周末至下周初華南天色大致良好，氣溫回升。

周五「立冬」多雲有一兩陣微雨 氣溫介乎24至27度

天文台預測明日（5日）吹東北風4級，離岸間中5級，大致多雲，日間部分時間有陽光，市區氣溫介乎20至25度；周四（6日）吹東至東北風4至5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，日間短暫時間有陽光，稍後有一兩陣微雨，市區氣溫回升至介乎24至27度；周五（7日)「立冬」吹東風4至5級，初時離岸及高地間中6級，大致多雲，有一兩陣微雨，市區氣溫介乎24至27度。

天文台11月4日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日部分日子風力較大。（天文台圖片）

下周二及三離岸及高地風力間中達6級

天文台預測由周六（8日)開始，風力回落，漸轉天晴，周日（9日）市區氣溫上升至介乎24至29度，大致天晴。下周二及三（11及12日）再度風力增強，料與該熱帶氣旋有關，周二吹北至東北風4至5級，稍後離岸及高地間中6級，大致多雲，日間短暫時間有陽光，稍後有一兩陣雨，到周三吹北風4至5級，初時離岸及高地間中6級，大致多雲，有一兩陣雨，日間部分時間天色明朗。