天氣｜今早市區約22度　稍後有微雨　另熱帶氣旋命名鳳凰或進南海

東北季候風補充正逐漸影響廣東沿岸，同時一道雲帶正覆蓋該區及南海北部。天文台預測，本港今日（11月6日）大致多雲，早上市區最低氣溫約22度。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約26度。稍後有一兩陣微雨。吹和緩至清勁東至東北風，離岸及高地間中吹強風。



明日（7日）為二十四節氣「立冬」，天文台展望，明日多雲。周末期間大致天晴，氣溫回升 。下周初至中期風勢頗大，天氣稍涼。



圖為截至11月6日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

鳳凰未來數日料漸增強 天文台：轉向位置存在變數

天文台指出，東北季候風補充會在今早抵達廣東沿岸，今明兩日該區風勢頗大，雲量較多。隨著高空反氣旋增強，週末期間華南天色大致良好，氣溫回升。

此外，熱帶氣旋海鷗會在今明兩日橫過南海中南部並移向越南中部一帶。而熱帶氣旋鳳凰會在未來數日逐漸增強並大致移向呂宋一帶，隨後有較大機會進入南海東北部，而受東北季候風影響，其轉向位置存在變數。

圖為截至11月5日，天文台對熱帶氣旋鳳凰的路徑概率預報。（天文台圖片）

圖為內地中央氣象台對鳳凰的預測路徑。（中央氣象台圖片）

台氣象專家：台灣各地需提防鳳凰暴風威脅

台灣氣象署指出，鳳凰於周三凌晨2時生成，預計下周一（10日）會移動到呂宋島附近，在下周二（11日）之後將會影響到台灣附近的天氣，至於程度的大小要視後續路徑而定，目前不確定性仍大。

台灣氣象專家吳德榮指出，最新模式模擬顯示，鳳凰外圍環流會於下周一逐漸接近台灣，北部及東半部的降雨逐漸增大。下周二及下周三（12日），台灣各地需慎防鳳凰挾「暴風及大量致災雨」的威脅，但仍有不確定性，需密切觀察。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月6日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周天氣稍涼 下周五最低20度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（7日）為二十四節氣「立冬」，預料多雲，有一兩陣雨，介乎24至26度。 周六（8日）及下周日（9日）均最低24度，最高分別28及29度。周六初時大致多雲，日間漸轉天晴；下周日大致天晴。

下周一（10日）部份時間有陽光，料介乎23至27度。下周二（11日）及下周三（12日）大致多雲，有一兩陣雨。其中，下周二氣溫回落至22至26度。下周三及下周四（13日）最低均21度，最高25及26度。下周五（14日）進一步跌至最低20度、最高25度，當日料大致天晴，日間乾燥。