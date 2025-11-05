打風｜準鳳凰勢升級強颱風　天文台料下周殺入南海東北部機率較高

【打風／天文台／HKO／明天的天氣／颱風／鳳凰／海鷗／移動路徑】颱風海鷗今日（5日）進入南中國海中南部，天文台指位於關島以南的一個熱帶低氣壓，會在未來數日逐漸增強並大致移向菲侓賓呂宋一帶，隨後較大機率進入香港所在的南海東北部，受東北季候風影響，其轉向位置存在變數。九天天氣預報顯示，下周二及三（11及12日）風力稍增，吹北至東北風4至5級，離岸及高地6級。



該熱帶低氣壓增強為熱帶風暴後，料被命名為「鳳凰」（Fung-wong，香港提供名稱，即鳳凰山）。台灣中央氣象署、日本氣象廳及韓國氣象廳的移動路徑圖，都顯示「準鳳凰」會以強颱風級掠過呂宋島，後進入南海東北部。



11月5日位於關島以南的熱帶低氣壓，出現旋風雲團，料會在未來數日逐漸增強，並大致移向菲律賓呂宋一帶。（Tropical Tidbits圖片）

本港時間11月4日上午9時的衛星雲圖，可見颱風「海鷗」正橫過菲律賓中南部，而在關島以南的低壓區增強為熱帶低氣壓。（天文台圖片）

「準鳳凰」將受東北季候風影響 轉向位置存在變數

天文台科學主任（林沁宜 黃逸雋 黃家興）昨晚在網頁「天氣隨筆」專欄發表題為《迎風而上的鳳凰？》文章，指出位於關島以南的低壓區昨早增強為熱帶低氣壓，預料會繼續增強，有可能被命名為「鳳凰」。

天文台今日指出，「準鳳凰」會在未來數日逐漸增強並大致移向呂宋一帶，隨後有較大機率進入南海東北部，而受東北季候風影響，其轉向位置存在變數。

天文台11月5日更新關島以南的熱帶氣旋路徑概率預報圖，料其進入南中國海東北部的機率增加。（天文台圖片）

熱帶氣旋路徑概率預報圖顯示「準鳳凰」指向入南海東北部

天文台熱帶氣旋路徑概率預報圖顯示，「準鳳凰」主要移動路徑指向入南海東北部，香港處於受影響概率1%至10%範圍，不過稍接近11%至20%範圍；不過「準鳳凰」在南海東北部轉向北移向台灣概率也介乎11%至20%。

台灣中央氣象署今日下午更新的預測移動路徑圖顯示，料「準鳳凰」會橫過菲律賓呂宋島，進入南中國海東北部，達強颱風級，中心風力達時速173公里；日本氣象廳及韓國氣象廳移動路徑圖顯示「準鳳凰」會掠過呂宋島，中心風力同樣會達強颱風級，風力分別時速162公里及169公里。

台灣中央氣象署11月5日預測位於關島以南的熱帶氣旋，會在未來數日逐漸增強，並橫過菲律賓呂宋島，進入南中國海東北部，中心風力達強颱風級。（台灣中央氣象署圖片）

日本氣象廳11月5日預測位於關島以南的熱帶氣旋，會在未來數日逐漸增強，並掠過菲律賓呂宋島，中心風力達強颱風級。（日本氣象廳圖片）

韓國氣象廳11月5日預測位於關島以南的熱帶氣旋，會在未來數日逐漸增強，並掠過菲律賓呂宋島，中心風力達強颱風級。（韓國氣象廳圖片）

海鷗將增強為強颱風 最近距離本港以南1000公里

另外，颱風海鷗今日進入南海中南部，在晚上8時，海鷗集結在南沙之東北約300公里，預料向西北偏西移動，時速約30公里，橫過南海中南部。天文台料會在未來一兩日橫過南海中南部，並移向越南中部一帶，料明晚（6日）至周五（7日）凌晨不會進入本港800公里警戒範圍，最近距離本港以南1,000公里 ，對本港沒有直接影響。

內地中央氣象台今日下午將海鷗升級為強颱風，天文台、台灣中央氣象署、日本氣象廳及韓國氣象廳均料海鷗明日增強為強颱風，天文台預料明日下午其中心附近最高持續風速，將達每小時175公里。

準鳳凰的移動路徑，會直接影響下周初水位，科學主任指出，下周二及三（11及12日）受季候風影響，天文潮水位已會較正常為高，若屆時受季候風及熱帶氣旋共同影響，潮水水位會再更高。

不同情境下本港沿岸的總水位預測。（天文台圖片）

颱風海鷗11月5日下午17時集結在香港之東南偏南約1,180公里，中心附近最高持續風速每小時145公里。（天文台圖片）

明天的天氣：日間短暫時間有陽光 稍後有一兩陣微雨

天文台表示，東北季候風補充會在明早抵達廣東沿岸，未來一兩日該區風勢頗大，雲量較多。隨着高空反氣旋增強，周末期間華南天色大致良好，氣溫回升。

天文台預測明日（6日）吹東至東北風4至5級，離岸及高地間中6級，市區氣溫介乎24至27度；大致多雲，日間短暫時間有陽光，稍後有一兩陣微雨。周五（7日）為二十四節氣「立冬」，料吹東風4至5級，初時離岸及高地間中6級，市區氣溫介乎24至26度；多雲，有一兩陣雨。

周六日間漸轉天晴 周日市區氣溫料最高29度

天文台料周六（8日）初時大致多雲，日間漸轉天晴，吹東風4級，初時間中5級，日間氣溫上升至28度；周日（9日）吹東至東北風3級，大致天晴，市區氣溫最高29度。

天文台11月5日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日部分日子風力較大。（天文台圖片）

下周二及三離岸及高地風力達6級

隨着準鳳凰可能進入南海東北部，天文台預測下周一（10日）起風力增強，吹北至東北風4級，間中5級；到周二（11日）吹北至東北風4至5級，稍後離岸及高地6級，大致多雲，日間短暫時間有陽光，稍後有一兩陣雨；周三（12日）吹北風4至5級，離岸及高地6級，大致多雲，有一兩陣雨。6級為強風，即3號風球或「黑球」強烈東北季候風風力。

另要注意，氣溫下周三起顯著回落，下周三及四（13日）市區氣溫最低21度，下周五低見20度，日間最高25或26度。