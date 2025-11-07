天文台：太陽耀斑引發地磁暴　中國北方廣泛地區6至8日或能睹極光

天文台指在11月3至5日，科學家觀測到太陽表面出現數次較強的太陽耀斑。國家空間天氣監測預警中心及美國太空天氣預報中心（SWPC）均指出，其中兩次達到最強烈的X級（圖一）。天文台指出，太陽耀斑的出現不時伴隨日冕物質拋射，而基於11月5日發生的日冕物質拋射的移動評估，SWPC對11月6至8日發出地磁暴預警。由於地磁暴會扭曲地球磁場，極光出現的區域可能降低至50緯度左右，因此中國北方大部分地區有機會觀測到極光。



圖一：2025年11月5日的太陽影像，黃圈為出現X級太陽耀斑的區域。 （圖片來源︰NASA）

天文台周四（6日）在天氣隨筆欄目發布題為〈係太陽耀斑，唔係「太陽斑」?〉的文章稱，提到太陽耀斑，市民可能會聯想到暴曬後皮膚出現的「太陽斑」。其實太陽耀斑是指太陽噴發的大量電磁輻射，從拍攝的太陽影像會觀察到強烈的亮白區域，通常持續數分鐘至數小時。

太陽耀斑的出現不時伴隨日冕物質拋射，過程中的日冕物質（包括高能量帶電粒子）會高速離開太陽。太陽耀斑對地球的影響主要取決於日冕物質的移動方向和強度。

黑龍江、新疆、內蒙古有機會睹紅綠色極光

根據國家空間天氣監測預警中心及SWPC的評估，在11月3至4日發生的日冕物質拋射並未正面朝向地球，但仍有可能影響地球磁場。

基於11月5日發生的日冕物質拋射的移動評估，SWPC對11月6至8日發出G3（圖二）級別的地磁暴預警。由於地磁暴會扭曲地球磁場，極光出現的區域可能降低至50緯度左右，而一般極光出現的區域位於60多至70多緯度左右。

國家空間天氣監測預警中心預計，中國北方大部份地區有機會觀測到極光，當中黑龍江、新疆、內蒙古等地區更有機會觀測到紅綠色極光。

圖二：SWPC對11月7至8日的極光活動評估，橙紅色代表極光出現機會較高的區域。（天文台網頁圖片）

天文台指出，雖然地磁暴的出現很多時會令人更容易欣賞極光，但如果地磁暴較強烈，有可能對極地航線有影響，而是次自11月3日開始的太陽活動，天文台暫無收到對航空運作造成實際影響的報告。