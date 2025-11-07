立冬天氣｜今日有一兩陣雨最高26度　晚上低窪地區或輕微水浸

今日（7日）為二十四節氣「立冬」，天文台指出，一股達強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸。此外，一道雲帶覆蓋該區及南海北部。天文台預測，本港今日大致多雲，有一兩陣雨，日間最高氣溫約26度；吹清勁偏東風，初時離岸及高地吹強風。天文台展望，明日（8日）天色好轉。星期日（9日）及星期一（10日）大致天晴 ，日間炎熱。星期二（11日）及星期三（12日）風勢頗大，天氣稍涼 。



另外，天文台今晨的特別天氣提示稱，受天文大潮及東北季候風的共同影響，預料本港今晚上沿岸水位較正常稍高，部份低窪地區可能出現輕微水浸。



圖為截至11月7日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼10月12日 多區早上出現彩虹▼



鳳凰料移向台灣一帶 下周中期天氣稍涼

天文台指出，一股達強風程度的東北季候風會在今日繼續影響廣東沿岸，該區雲量較多。隨著高空反氣旋逐漸增強，周末期間華南天色大致良好，氣溫回升。

圖為截至11月7日凌晨2時00分，天文台對鳳凰的預測路徑。（天文台網頁圖片）

而熱帶氣旋鳳凰會在未來一兩日逐漸增強並移向呂宋一帶，隨後進入南海東北部。受下周初至中期的乾燥東北季候風補充影響，鳳凰有較大機會轉向偏北方向大致移向台灣一帶並逐漸減弱，但其轉向位置及強度仍存在變數。受季候風及鳳凰的共同影響，下周中期中國東南沿岸風勢頗大，天氣稍涼。

此外，熱帶氣旋海鷗會在今明兩日橫過中南半島內陸並逐漸消散。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月7日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼10月22日 受東北季候風影響本港吹偏北強風▼



明日漸轉天晴 下周三至六最低21度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（8日）及下周日（9日）均最低24度，最高分別27及29度。明日初時大致多雲，日間漸轉天晴；下周日大致天晴。

下周一（10日）部份時間有陽光，料介乎23至28度。下周二（11日）及下周三（12日）大致多雲，有一兩陣雨。其中，下周二氣溫回落至22至26度。下周三至下周六（15日）最低均21度，最高介乎25至26度。其中下周四（13日）大致多雲，日間部份時間有陽光。下周五（14日）及下周六均大致天晴。