打風｜天文台料鳳凰與東北季候風雙效應 視乎需要發熱帶氣旋警告
撰文：董素琛
出版：更新：
【立冬／打風／天文台／HKO／颱風／鳳凰／路徑圖】天文台今（7日）表示，位於西北太平洋、於早上增強為強烈熱帶風暴的「鳳凰」，會在未來一兩日逐漸增強並移向呂宋一帶，隨後進入南海東北部。一股乾燥東北季候風會在下周初抵達華南沿岸，天文台提醒，在東北季候風及鳳凰的共同效應下，本港下周初至中期風勢頗大，同時兩者的疊加效應亦會令水位較正常稍高，會視乎鳳凰與東北季候風的相互作用及本地風力變化，考慮是否需要發出熱帶氣旋警告信號或強烈季候風信號。
天文台在《天氣隨筆》中表示，熱帶氣旋海鷗已登陸越南，在橫過中南半島內陸時會逐漸消散。而海鷗東側的東南風把南海暖濕的空氣帶到華南沿岸，由於遇上較涼的東北季候風，形成了一道廣闊的雲雨帶，今早港島及新界東部份地區亦錄得約5毫米的雨量。
另一方面，天文台指，位於西北太平洋的熱帶氣旋已命名為「鳳凰」，並於今早增強為強烈熱帶風暴。按照現時預測，鳳凰會在未來一兩日逐漸增強並移向呂宋一帶，隨後進入南海東北部。由於一股乾燥東北季候風亦會在下周初抵達華南沿岸，受較乾及較涼的季候風影響，鳳凰會有所減弱，但減弱速度存在變數。
現時大部份電腦模式預測鳳凰在進入南海東北部後會受高空西風槽引導，轉向偏北方向移動，大致移向台灣一帶，但仍有小部份電腦模式預測鳳凰會靠近廣東沿岸。
天文台提醒，在東北季候風及鳳凰的共同效應下，本港下周初至中期風勢頗大。同時，兩者的疊加效應亦會令水位較正常稍高。天文台屆時會視乎鳳凰與東北季候風的相互作用以及本地風力變化，考慮是否需要發出熱帶氣旋警告信號或強烈季候風信號。
打風｜立冬涼意淡 鳳凰最快下周闖800公里 天文台料翌日有強風天文台：太陽耀斑引發地磁暴 中國北方廣泛地區6至8日或能睹極光打風｜天文台發出鳳凰預測路徑圖 料下周二晚港東南450公里掠過天文大潮遇上東北季候風 天文台：今明兩晚低窪地區或輕微水浸打風｜準鳳凰勢升級強颱風 天文台料下周殺入南海東北部機率較高天氣預報｜天文台預測香港今日、明日的天氣＋未來九天天氣一覽