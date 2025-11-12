強烈東北季候風｜天文台下調預測　下周二一夜跌10度　下周三15度

天文台預料一股強烈東北季候風補充會在下周初抵達華南沿岸，天氣會顯著轉涼，天文台今日（12日）下午又下調預測，料下周二（18日）清晨市區氣溫降至16度，比今早的預測再低一度，料較下周一日間低10度；天文台同時再下調下周三（19日）預測，料市區低見15度，自動分區天氣預報顯示，當日北區打鼓嶺將低見12度，屬寒冷級別。



天文台預測下周初風勢頗大及有一兩陣微雨，下周一（17日）晚起風力增強，下周二吹北風4至5級，離岸間中6級，高地料更達7級。6級7級為風，即3號風球風力，料屆時天文台會發出俗稱「黑球」的強烈季候風信號。



▼10月22日 受東北季候風影響本港吹偏北強風▼



受強烈東北季候風影響，天文台10月22日早上錄得市區18.4度入秋新低，傍晚發出特別天氣提示，預料本港吹偏北強風，市民外出添了長袖外衣。（鄭子峰攝）

受強烈東北季候風影響，天文台10月22日早上錄得市區18.4度入秋新低，傍晚發出特別天氣提示，預料本港吹偏北強風，市民外出添了長袖外衣。（鄭子峰攝）

受強烈東北季候風影響，天文台10月22日早上錄得市區18.4度入秋新低，傍晚發出特別天氣提示，預料本港吹偏北強風，市民外出添了長袖外衣。（鄭子峰攝）

天文台11月12日上午11時半更新九天天氣預報，調低下周初氣溫預測，料18日最低17度、19日最低16度，比11日的預測低1度。（天文台圖片）

天文台11月12日下午4時半更新九天天氣預報，再度調低下周初氣溫預測，料18日最低16度、19日最低15度，比上午的預測低1度。（天文台圖片）

天文台11月12日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎15至26度。(天文台圖片)

天文台11月12日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度介乎45%至80%。(天文台圖片)

天文台自動分區天氣預報顯示，預測11月17日下午13:00各區氣溫介乎25至26度。(天文台圖片)

天文台自動分區天氣預報顯示，預測11月18日上午07:00天文台尖沙咀總部氣溫降至16度，而北區打鼓嶺只有13度。(天文台圖片)

天文台自動分區天氣預報顯示，預測11月19日上午07:00天文台尖沙咀總部氣溫降至15度，而北區打鼓嶺只有12度。(天文台圖片)