天氣｜今早稍涼約20度　日間乾燥最高24度　下周二起顯著轉涼

乾燥的東北季候風正影響華南，同時一道雲帶覆蓋廣東沿岸。天文台預測，本港今日（11月13日）大致多雲，早上稍涼，市區最低氣溫約20度。日間部份時間有陽光及乾燥，最高氣溫約24度。吹和緩至清勁偏北風，初時高地間中吹強風。



天文台展望，未來兩三日部份時間有陽光及乾燥。下周初日間溫暖。下星期二（18日）及星期三（19日）天氣顯著轉涼，風勢頗大。



圖為截至11月13日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼10月18日 石澳泳灘有較大風浪▼



將受強烈東北季候風 下周初風勢頗大

天文台指出，乾燥的東北季候風會在未來兩三日為華南沿岸帶來大致良好的天氣。預料一股強烈東北季候風補充會在下周初抵達華南沿岸，該區天氣顯著轉涼，風勢頗大及有一兩陣微雨。此外，熱帶氣旋鳳凰會在今日移向琉球群島一帶並逐漸演變為溫帶氣旋。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月13日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼10月22日 受東北季候風影響本港吹偏北強風▼



下周二氣溫跌10度 下周最低15度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（14日）及周六（15日）部份時間有陽光，日間乾燥，最低分別20及21度、最高25度。下周日（16日）大致天晴，日間乾燥，料介乎22至27度。

下周一（17日）仍部份時間有陽光及乾燥，晚上稍涼，當日料介乎20至26度。下周二（18日）顯著轉涼，有一兩陣微雨，當日20度，最低為16度，較前一天最高相差10度。下周三（19日）進一步降溫，料介乎15至18度，初時有一兩陣微雨，早晚清涼。下周四（20日）則早上清涼，與下周五（21日）均日間部份時間天色明朗。其中下周四料在17至21度之間，下周五回升至18至23度。