天氣｜今早稍涼約18度　初時有一兩陣微雨　周末期間日間溫暖

東北季候風正影響廣東，同時一道雲帶覆蓋該區。天文台預測，本港今日（11月14日）大致多雲。初時有一兩陣微雨。早上稍涼，市區最低氣溫約18度。日間部份時間有陽光，最高氣溫約24度。吹和緩北至東北風，稍後轉吹和緩至清勁東風。



天文台展望，周末至下周初部份時間有陽光及乾燥，日間溫暖。星期一（17日）晚上北風增強，星期二（18日）顯著轉涼，星期三（19日）氣溫下降至13至14度左右。



圖為截至11月14日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

強烈東北季候風補充下周一晚抵達 隨後一兩日顯著轉涼

天文台指出，現時覆蓋廣東沿岸的雲帶會在今日轉薄。乾燥的東北季候風會在未來一兩日為華南沿岸帶來大致良好的天氣。預料一股強烈東北季候風補充會在下星期一晚上抵達廣東沿岸，隨後一兩日該區天氣顯著轉涼，風勢頗大。隨著季候風稍為緩和，下週後期該區氣溫逐漸回升。

圖為天文台截至11月14日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周二一夜跌11度 下周最低13度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（15日）與下周日（16日）均日間乾燥。明日大致多雲，日間部份時間有陽光；下周日則大致天晴。兩日均最低22度，最高分別25度及27度。

下周一（17日）部份時間有陽光及乾燥。晚上稍涼，當日料介乎20至26度。下周二（18日）顯著轉涼，有一兩陣微雨，當日20度，最低為15度，較前一天最高相差11度。下周三（19日）進一步降溫至最低13度、最高18度，早上相當清涼，日間部份時間天色明朗及非常乾燥。下周四（20日）仍早上清涼，介乎16至21度。下周五（21日）及下周六（22日） 部份時間有陽光及乾燥，氣溫回升至最低18及19度，最高分別為23及24度。