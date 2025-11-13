香港天氣｜天文台料下周轉涼近寒　周三市區13度、打鼓嶺或10度

天文台今日（13日）指，預料一股強烈東北季候風會在下周一（17日）晚上抵達廣東沿岸，隨後一兩日天氣顯著轉涼，風勢頗大及有一兩陣微雨。隨著季候風稍為緩和，下周後期氣溫逐漸回升。



天文台亦調低下周初預測氣溫，下周二（18日）氣溫驟降至15度，下周三（19日）最低，只13度，而根據香港及珠江三角洲區域自動分區天氣預報，下周三清晨，新界達寒冷級別，大埔、上水最低11度，打鼓嶺最低更僅10度。



10月22日 受東北季候風影響本港吹偏北強風



天文台指，乾燥的東北季候風正影響華南，同時一道雲帶覆蓋廣東沿岸。本港下午短暫時間有陽光及乾燥。今晚大致多雲，有一兩陣微雨。吹和緩至清勁偏北風。

天文台展望未來兩、三日部分時間有陽光及乾燥。星期日及星期一日間溫暖，星期一晚上北風增強，星期二顯著轉涼，星期三氣溫下降至13至14度左右。

至於明日（14日）天氣，天文台預測現時覆蓋廣東沿岸的雲帶會在明日轉薄，最低氣溫20度，最高25度，相對濕度介乎50%至75%；吹北至東北風4級，稍後東風4至5級；部分時間有陽光，初時有一兩陣微雨。日間乾燥。

天文台今日（13日）下午12時40分的分區氣溫圖。（天文台網頁截圖）

未來九日天氣預測方面，天文台預計乾燥的東北季候風會在未來兩三日為華南沿岸帶來大致良好的天氣。周六（15日）最低氣溫22度，最高25度，相對濕度介乎50%至75%；吹東至東北風4至5級，初時離岸間中6級；大致多雲，日間部分時間有陽光及乾燥。

周日（16日）最低氣溫22度，最高27度，相對濕度介乎50%至75%；吹東至東北風4級，初時離岸5級；大致天晴，日間乾燥。

天文台今早（13日）11時30分預測，乾燥的東北季候風會在未來兩三日為華南沿岸帶來大致良好的天氣。下周初天氣顯著轉涼，風勢頗大及有一兩陣微雨；後期氣溫逐漸回升。（天文台網頁截圖）

天文台指，預料一股強烈東北季候風會在下周一晚上抵達廣東沿岸，隨後一兩日該區天氣顯著轉涼，風勢頗大及有一兩陣微雨。隨著季候風稍為緩和，下周後期該區氣溫逐漸回升。預計天氣將顯著轉涼。

下周一（17日）風力開始增強，最低氣溫20度，最高26度，相對濕度介乎50%至75%；吹北至東北風4級，晚上5級，離岸及高地6級；部分時間有陽光及乾燥，晚上稍涼。翌日（18日）氣溫驟降，最低氣溫跌至15度，最高20度，相對濕度介乎55%至80%；吹北風5級，離岸6級，高地達8級；多雲，有一兩陣微雨，天氣顯著轉涼。

天文台自動分區天氣預報顯示，預測11月19日00:00各區氣溫介乎12至14度。(天文台網頁截圖)

天文台自動分區天氣預報顯示，下周三（19日）早上新區各區比市區低一至兩度，當中打鼓嶺及石崗最低，只有12度；上水、天水圍、大埔、沙田亞公角、將軍澳及長洲亦只有13度；氣溫最高的是蒲台島，但亦只有15度。

天文台預下周三吹北至東北風4至5級，初時離岸及高地6級；大致多雲，初時有一兩陣微雨。早上相當清涼，日間部分時間天色明朗及乾燥。

天文台自動分區天氣預報顯示，預測11月15日01:00各區氣溫介乎21至23度。(天文台網頁截圖)

天文台亦預測下周四（20日）和周五吹北至東北風4級。周四大致多雲及乾燥，早上清涼，日間部分時間天色明朗；部分時間有陽光及乾燥。

氣溫方面，九天天氣預報顯示下周四及五市區最低16至18度，日間最高21至23度，相對濕度最低45%。至於下周六（22日）最低氣溫19度，最高24度，相對濕度介乎45%至75%；北至東北風4級；部分時間有陽光及乾燥。

11月10日 颱風鳳凰一號風球下天晴和暖



天文台11月13日上午11時30分更新九天天氣預報，預測未來九日氣溫介乎13度至27度。(天文台網站截圖)