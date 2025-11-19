天文台今晨6時錄13.2度　今年入秋以來最低　新界普遍再低一兩度

天文台今日（11月19日）清晨6時指出，受強烈東北季候風影響，本港今早天氣顯著較涼。截至上午6時，天文台錄得最低氣溫13.2度，是今年入秋以來的最低紀錄，而新界普遍再低一兩度。天文台預測，本港今日大致多雲，初時有一兩陣微雨，早上市區相當清涼，新界部份地區寒冷。日間最高氣溫約17度，天氣非常乾燥，相對濕度最低約35%。吹清勁偏北風，離岸及高地吹強風，稍後風勢緩和。



截至今晨6時，黃大仙顯示為12.7度、深水埗12.9度。新界多區13度以下，其中沙田及上水12.9度、打鼓嶺12.4度，全港以大帽山的3.3度最為低溫。



天文台今4時45分的特別天氣提示稱，風寒效應會較為明顯，市民請留意天氣變化，注意保暖，並多關顧長者及慢性病患者。此外，天文台預料本港吹偏北強風，市民應提防海面大浪可能帶來的危險。



圖為截至11月19日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

明日早上仍然清涼 下周初日夜溫差頗大

天文台指出，受強烈東北季候風影響，今日廣東沿岸風勢頗大。而一道廣闊雲帶會在今、明（20日）兩日覆蓋華南，沿岸地區早上相當清涼，內陸寒冷。

隨著廣闊雲帶轉薄及東北季候風緩和，本週後期華南地區天色好轉，氣溫逐漸回升，但早上仍然清涼。受乾燥的季候風影響，下週初華南普遍晴朗，日夜溫差頗大。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月19日凌晨00時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

「小雪」大致天晴乾燥

天文台的九天天氣預報顯示，明日（19日）及周五（21日）早上清涼，日間非常乾燥，相對濕度最低約35%。明日料介乎15至18度，周五則為16至21度。周六（22日）為二十四節氣「小雪」，當日料大致天晴及乾燥，早上清涼，氣溫介乎17至23度。

下周日（23日）及下周一（24日）均天晴乾燥，同介乎18至25度。 下周二（25日）天晴，早上清涼，日間非常乾燥，料最低17度、最高24度。下周三（26日）發下周四（26日）部份時間有陽光，最低氣溫分別為18及19度，最高分別為23及24度。