東北季候風｜市區氣溫跌穿18度創入秋新低　天文台料明早一區11度

【天文台／明天的天氣／降溫／東北季候風】一道冷鋒今日（18日）凌晨過境，受隨後強烈東北季候風影響，本港氣溫拾級而下，市區氣溫下午起顯著下降，風力增強，到傍晚跌穿18度，創入秋新低；大帽山入夜後，氣溫降至10度以下，到近8時已低於7度。



天文台預測明早（19日)市區最低氣溫在14度左右，新界部分地區寒冷，自動分區天氣預報顯示，打鼓嶺明早7時降至11度。本周六（22日）是二十四節氣「小雪」，當日早上會舉行維港泳，天文台預測吹東北風4級，大致天晴及乾燥，早上清涼，氣溫介乎17至23度。



11月18日受南下強烈東北季候風影響，氣溫驟降，有到啟德觀看亞冠盃香港對新加坡的球迷，添加了衣服。（夏家朗攝）

晚上各區降至14至16度 大帽山低見6.1度

天文台下午2時15分發出俗稱「黑球」的強烈季候風信號，預料本港吹偏北強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度，即8級，天文台指風寒效應會較為明顯。

今年入秋以來最低氣溫為10月22日錄得的18.2度，有關紀錄今晚被打破，天文台尖沙咀總部氣溫傍晚跌穿18度，截至晚上8時10分，氣溫最低17.4度，其他區域晚上降至14至16度，大帽山低見6.1度。

11月19日截至晚上8時10分各區最低氣溫。當中天文台尖沙咀總部跌穿18度，報17.4度，創入秋新低，大帽山降至6.1度。(天文台圖片)

明天的天氣：市區最低14度 初時有一兩陣微雨 日間非常乾燥

天文台表示，受強烈東北季候風影響，明日廣東沿岸風勢頗大；而一道廣闊雲帶會在未來一兩日覆蓋華南，沿岸地區早上相當清涼，內陸寒冷。九天天氣預報顯示，明日吹北風5級，離岸6級，高地達7級，稍後回落至4級；大致多雲及清涼，市區氣溫介乎14至17度；初時有一兩陣微雨，日間非常乾燥。

天文台11月18日下午4時半更新九天天氣預報，料未來數日天晴乾燥。（天文台圖片）

石崗及打鼓嶺達寒冷水平 料分別12度及11度

自動分區天氣預報顯示，明早7時天文台尖沙咀總部、黃竹坑、青衣及機場氣溫14度，其他區多數13度，石崗及打鼓嶺將達寒冷水平，料分別只有12度及11度，相對濕度介乎35%至65%。

天文台預測周四（20日）仍然清涼，吹北風4級，間中5級，大致多雲，早上清涼，日間非常乾燥，氣溫介乎15至18度；到周五（21日）吹北至東北風4級，初時間中5級，漸轉天晴，早上清涼，日間非常乾燥，氣溫回升至介乎16至21度，重上2字頭。

天文台指隨着廣闊雲帶轉薄及東北季候風緩和，本周後期華南地區天色好轉，氣溫逐漸回升，但早上仍然清涼。受乾燥的季候風影響，下周初華南普遍晴朗，日夜溫差頗大。

天文台自動分區天氣預報顯示，預測11月19日早上7時，各區氣溫介乎11至14度，新界區部分地區寒冷。（天文台圖片）

11月18日受南下強烈東北季候風影響，氣溫由日間逐漸下降，有到金鐘市民帶備外套，也有人只穿短袖T裇。（歐陽德浩攝）

11月18日受南下強烈東北季候風影響，氣溫由日間逐漸下降。（歐陽德浩攝）

維港泳周六舉行 料大致天晴及乾燥 早上清涼

去年的維港泳因熱帶氣旋銀杏影響而取消，今年維港泳則會在本周六（22日）舉行，當日為二十四節氣的「小雪」，天文台預測當日吹東北風4級，大致天晴及乾燥，早上清涼，氣溫介乎17至23度。

天文台預測下周初天晴乾燥，主要吹東北風4級，氣溫介乎17至25度。

