天氣｜今早市區約14度　有一兩陣微雨　下午非常乾燥約18度

一股乾燥的東北季候風正影響廣東沿岸，同時一道廣闊雲帶覆蓋該區。天文台預測，本港今日（11月20日）大致多雲。早上相當清涼，有一兩陣微雨，市區最低氣溫約14度。下午部份時間天色明朗及非常乾燥，最高氣溫約18度，相對濕度最低約30%。吹和緩偏北風，初時離岸風勢清勁。



天文台展望，明日（21日）日間漸轉天晴，氣溫回升，天氣非常乾燥。隨後數天日間溫暖，日夜溫差頗大。



圖為截至11月20日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

周末至下周中期普遍晴朗 日夜溫差頗大

天文台指出，覆蓋廣東沿岸的雲帶會在今明兩日轉薄，同時東北季候風會稍為緩和，該區天色逐漸好轉，氣溫逐步回升，但早上仍然清涼。受乾燥的東北季候風補充持續影響，周末至下周中期華南天氣普遍晴朗，日夜溫差頗大。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月20日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日及「小雪」早上清涼 下周日及周一日間溫暖

天文台的九天天氣預報顯示，明日（21日）初時大致多雲，早上清涼，日間漸轉天晴及非常乾燥，料介乎16至22度。周六（22日）為二十四節氣「小雪」，當日料天晴乾燥，早上清涼。氣溫介乎17至23度。下周日（23日）料天晴乾燥，日間溫暖，最低氣溫回升至18度，最高26度。

下周一（24日）至下周五（28日）均乾燥，其中下周一日間溫暖，最低氣溫19度、最高27度；與下周二（25日）均天晴及非常乾燥，下周二則料在18至25度之間。下周三（26日）至下周五均早上清涼，同介乎17至24度。