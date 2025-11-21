天氣｜今早市區約16度　日間乾燥約22度　明日「小雪」仍早上清涼

乾燥的東北季候風正影響廣東沿岸，同時一道雲帶覆蓋該區。天文台預測，本港今日（11月21日）大致多雲，早上清涼，市區最低氣溫約16度。日間部份時間有陽光及非常乾燥，最高氣溫約22度，相對濕度最低約35%；吹和緩北至東北風，初時風勢間中清勁。天文台展望，未來數天天晴乾燥，日間溫暖，日夜溫差頗大。



▼10月18日 石澳泳灘有較大風浪▼



+ 3

下周初至中期普遍晴朗 日夜溫差頗大

天文台指出，覆蓋廣東沿岸的雲帶會在今明兩日轉薄，該區天色好轉，氣溫逐步回升，但早上仍然清涼。受乾燥的東北季候風及其補充持續影響，下周初至中期華南沿岸天色普遍晴朗，日夜溫差頗大。

▼天文台九天天氣預報▼



▼10月22日 受東北季候風影響本港吹偏北強風▼



+ 3

下周日及周一日間溫暖 下周三起早上清涼

明日（22日）為二十四節氣的「小雪」，天文台的九天天氣預報顯示，明日天晴乾燥，早上清涼，全日氣溫介乎17至23度。下周日（23日）料天晴乾燥，日間溫暖，最低氣溫回升至18度，最高回升至26度。

下周一（24日）至下周四（27日）均大致天晴，日間非常乾燥。其中，下周一料日間溫暖，最低氣溫19度、最高27度。下周二（25日）則料在18至25度之間。

下周三（26日）至下周五（28日）均早上清涼，最低均為17度，最高24度及23度。 下周六（29日）部份時間有陽光，日間乾燥，料介乎18至24度。