天氣｜今早有一兩陣微雨 日間最高約25度 本周中後期早上稍涼
撰文：蕭通
出版：更新：
一道雲雨帶正覆蓋廣東及南海北部。天文台預測，本港今日（12月1日）大致多雲。早上有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約25度；吹和緩東北風。天文台展望， 明日（2日）大致多雲，早晚有一兩陣微雨。星期三（3日）漸轉吹偏北風，隨後兩三日早上稍涼，部份時間有陽光。
東北季候風補充最快明晚抵達
天文台指出，東北季候風會在今明兩日繼續影響廣東沿岸，而一道雲帶亦會為該區帶來一兩陣雨。預料一股季候風補充會在明晚至星期三初時抵達華南，本周中後期該區早上稍涼，而隨著雲帶逐漸轉薄，本周後期內陸地區日夜溫差較大。
此外，熱帶氣旋天琴會在今日於南海中部徘徊，並在未來一兩日移向越南南部一帶及逐漸減弱。
▼天文台九天天氣預報▼
明日早晚有一兩陣微雨 周四至周六最低18度
天文台的九天天氣預報顯示，明日（2日）及周三（3日）均大致多雲，明日早晚有一兩陣微雨，料介乎21至24度；周三料在19至23度之間，初時有一兩陣雨。 周四（4日）至周六（6日）早上稍涼，最低均18度，最高在22度至23度。
下周日（7日）至下周二（9日）均大致天晴，日間乾燥，同介乎19至24度。
