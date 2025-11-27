天氣｜今日天晴非常乾燥　日間約22度　明早市區降至約15度

乾燥的東北季候風正影響廣東沿岸。天文台今日（11月27日）清晨指出，本港今早大部份地區的相對濕度降至40%左右。天文台預測，本港今日天晴及非常乾燥，市區最低氣溫約17度，最高約22度，料相對濕度最低約30%。吹和緩至清勁偏北風，離岸間中吹強風，高地達烈風程度。



天文台展望， 明日（28日）持續天晴及非常乾燥，初時風勢頗大 ，早上市區氣溫下降至15至16度左右，新界再低幾度。星期六（29日）稍後漸轉多雲，隨後一兩日有一兩陣雨 。



圖為截至11月27日清晨6時10分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼10月18日 石澳泳灘有較大風浪▼



天琴增強為強烈熱帶風暴 料今明橫過南海

天文台指出，受一股達強風程度的東北季候風補充影響，今明兩日廣東沿岸氣溫稍為下降，該區早上清涼，日間普遍晴朗及非常乾燥，日夜溫差頗大。

圖為截至11月27日清晨5時00分，天文台對天琴的預測路徑。（天文台網頁圖片）

另一方面，熱帶風暴天琴昨午增強為強烈熱帶風暴，會在今明兩日橫過南海南部，隨後大致移向越南至海南島以南海域一帶，並預料受東北季候風影響逐漸減弱。而一道雲帶會在周末至下周初逐漸覆蓋南海北部及廣東沿岸，該區有一兩陣雨。

在上午5時，天琴集結在南沙以北約310公里，預料向西緩慢移動，橫過南海南部。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月27日清晨4時52分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周日至二有一兩陣雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（28日）天晴，早上清涼，日間非常乾燥，料介乎16至22度。周六（29日）大致天晴日間乾燥，最低18度，與下周日（30日）最高均22度。下周日大致多雲，有一兩陣雨，最低19度。

下周一（12月2日）至下周五（12月5日）均大致多雲，其中下周一至下周四（12月4日）均最高23度。下周一初時有一兩陣雨，日間部份時間天色明朗，最低19度。下周二至周四均最低20度，其中下周二初時有一兩陣微雨。下周五料介乎19至22度，仍大致多雲，日間部份時間天色明朗。