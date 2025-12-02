天氣｜今日早晚有一兩陣雨　日間最高25度　季候風補充明抵達

一道雲帶正覆蓋華南沿岸。天文台預測，本港今日（12月2日）大致多雲，早晚有一兩陣微雨，日間部份時間天色明朗，最高氣溫約25度。吹和緩東至東北風，初時離岸風勢間中清勁。天文台展望， 明日（3日）轉吹偏北風，隨後兩三日早上稍涼，天色逐漸好轉。周末至下周初天晴乾燥。



圖為截至12月2日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

關島附近廣闊低壓區將稍為發展

天文台指出，東北季候風會在今日繼續影響廣東沿岸，而一道雲帶亦會為該區帶來一兩陣雨。一股季候風補充會在明日初時抵達廣東沿岸，本周中後期該區早上稍涼。隨著覆蓋華南的雲帶逐漸轉薄，周末至下周初該區天晴乾燥，內陸地區日夜溫差較大。

此外，熱帶氣旋天琴會在今明兩日移向越南南部一帶及逐漸減弱。另一方面，預料現時位於關島附近的廣闊低壓區會在未來兩三日稍為發展，並在周末期間移向菲律賓一帶。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月2日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

本周中後期早上稍涼 周四至六最低18度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（3日）大致多雲，初時有一兩陣雨，料介乎19至22度。周四（4日）至周六（6日）早上稍涼，最低均18度，最高在21度至23度之間，其中周五（5日）日間乾燥。

下周日（7日）至下周二（9日）均大致天晴，日間乾燥，分別介乎20至25度，以及乎19至24度。 下周三（10日）短暫時間有陽光，最低19度、最高23度。