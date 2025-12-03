天氣｜今早有一兩陣雨　市區晚上料降至19度　未來兩三日早上稍涼

一股東北季候風正影響廣東沿岸。此外，一道雲帶正覆蓋華南。天文台預測，本港今日（12月3日）大致多雲，早上有一兩陣雨。日間氣溫徘徊在21度左右，稍後逐步下降至晚上市區最低約19度，新界再低一兩度；吹和緩至清勁北至東北風，晚上離岸間中吹強風。天文台展望， 未來兩三日早上稍涼，天色逐漸好轉。周末至下周初天晴乾燥。



圖為截至12月3日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼10月18日 石澳泳灘有較大風浪▼



+ 3

季候風補充抵達 周末至下周初日夜溫差較大

天文台指出，一股東北季候風會在未來兩三日影響廣東沿岸，該區早上稍涼，而覆蓋華南的雲帶會逐漸轉薄。

受乾燥的東北季候風補充影響，周末至下周初華南普遍晴朗，內陸地區日夜溫差較大。預料現時位於雅蒲島以北的廣闊低壓區會在未來數日逐漸發展並移向菲律賓一帶

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月3日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼10月13日 多區早上出現彩虹▼



+ 23

明日至周六最低18度 周五起連日乾燥

天文台的九天天氣預報顯示，明日（4日）至周六（6日）早上稍涼，最低均18度，最高在21度至23度之間，其中明日大致多雲，初時有一兩陣微雨。周五（5日）及周六（6日）日間乾燥。

下周日（7日）至下周二（9日）均大致天晴，日間乾燥，最低氣溫均19度，最高在24至25度。 下周三（10日）及下周四（11日）大致多雲，其中下周四早晚有一兩陣微雨，氣溫均介乎20至23度。