天氣｜今日初時有微雨　早上市區約19度　晚上低窪地區或輕微水浸

一股清勁至強風程度的東北季候風正影響華南，而一道雲帶覆蓋沿岸地區。天文台預測，本港今日（12月4日）大致多雲，初時有一兩陣微雨，早上市區最低氣溫約19度。日間部份時間有陽光及乾燥，最高氣溫約22度，相對濕度最低約50%；吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。天文台展望，未來數日天晴，日間乾燥，日夜溫差較大。



另外，天文台凌晨的特別天氣提示稱，受天文大潮及東北季候風的共同影響，預料本港12月4日晚上沿岸水位較正常稍高，部份低窪地區可能出現輕微水浸。



圖為截至12月4日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼10月18日 石澳泳灘有較大風浪▼



至下周初普遍晴朗乾燥

天文台指出，覆蓋廣東的雲帶會在今日逐漸轉薄。受東北季候風持續影響，本周後期至下周初華南天氣普遍晴朗及乾燥，內陸地區日夜溫差較大。此外，預料位於菲律賓以東海域的低壓區會在未來兩三日逐漸發展並移向菲律賓中南部。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月4日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼10月12日 多區早上出現彩虹▼



周六早上稍涼最低18度 下周二至五有微雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（5日）大致天晴，日間乾燥，料介乎19至23度。周六（6日）至下周一（8日）均天晴，日間乾燥。其中周六早上稍涼，料介乎18至23度。下周日（7日）及下周一最低均19度，最高分別24及25度。

下周二（9日）部份時間有陽光，晚上有一兩陣微雨，氣溫料在19至23度。下周三（10日）至下周五（12日）均大致多雲，有一兩陣微雨，最低氣溫約20及21度。最高23及24度。