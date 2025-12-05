天文台料冷鋒下周末殺到　12.13市區最低15度　有地區半日跌10度

【天文台／HKO／明天的天氣／冷鋒／周末天氣】本港踏進12月開始踏入冬季，下周日（7日）為廿四節氣的「大雪」，本港氣溫仍未顯著下降。不過，天文台今日（5日）預告一道冷鋒將於下周末抵達華南，屆時北風增強及有一兩陣雨，氣溫顯著下降，12月14日市區氣溫更降至15度至19度，吹北風5級，初時離岸及高地間中6級。



翻查自動分區天氣預報，若以新界打鼓嶺為例，下周六（13日）中午12時預料錄得23度，惟12個小時後，翌日（14日）凌晨零時已跌至13度，即半日急降10度；至於港島黃竹坑也在半日急降9度。



天文台和長者安居協會11月17日舉行聯合記者會，提醒市民為冬季做好準備。（政府新聞處圖片）

天文台預料，12月14日氣溫15度至19度。（資料圖片／鄭子峰攝）

截至今日（5日）傍晚5時半，天文台尖沙咀總部錄得氣溫20.6度，相對濕度71%。天文台指，一股東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣，本港今午多處地區的氣溫較昨日（4日）高兩至三度。

天文台︰料一道冷鋒會下周末抵達華南

天文台又指，受東北季候風持續影響，未來兩三日華南天色大致良好及乾燥，內陸地區日夜溫差較大。一道廣闊雲帶會在下周中後期逐漸覆蓋廣東沿岸地區，料一道冷鋒會下周末抵達華南，北風增強及有一兩陣雨，氣溫顯著下降。

天文台12月5日發出的九日天氣預報。（天文台網頁截圖）

明日的天氣︰氣溫19度至23度、大致天晴

天文台九日天氣預報顯示，明日（6日）氣溫19度至23度，相對濕度55%至80%，吹東至東北風3至4級。大致天晴，但部份地區能見度較低，日間乾燥。

下周日（7日、為廿四節氣的「大雪」）氣溫19度至24度，相對濕度50%至75%，吹東至東北風4級，大致天晴，日間乾燥。下周一（8日）氣溫19度至25度，相對濕度45%至75%，吹東至東北風4級。天晴乾燥。

下周二（9日）氣溫19度至23度，相對濕度60%至80%，吹東至東北風4至5級，稍後離岸間中6級，部份時間有陽光，晚上有一兩陣微雨。下周三（10日）氣溫19度至23度，相對濕度70%至90%，東至東北風4至5級，初時離岸間中6級，大致多雲，初時有一兩陣微雨。

天文台11月19日截至上午10時各區最低氣溫。(天文台圖片)

11.12料市區最高氣溫24度 翌日最低氣溫16度 一日跌8度

下周四（11日）氣溫21度至24度，相對濕度70%至90%，吹東至東北風4級，離岸間中5級，大致多雲，日間部份時間天色明朗。下周五（12日）氣溫、風力及相對濕度均與周四相同，當日大致多雲，有一兩陣微雨。

下周六（13日）氣溫16度至22度，相對濕度65%至95%，吹北風4至5級，稍後離岸及高地間中6級，大致多雲，有一兩陣雨。氣溫顯著下降。12月14日氣溫15度至19度，相對濕度45%至90%，吹北風5級，初時離岸及高地間中6級，大致多雲，早上有一兩陣雨，天氣較涼，日間乾燥。

天文台自動分區天氣預報顯示，12月13日中午12時本港氣溫暖和，其中打鼓嶺達23度。（網頁截圖）

天文台自動分區天氣預報顯示，12月14日深夜0時0分，本港氣溫急跌，其中打鼓嶺已降至13度，即12小時跌10度。（網頁截圖）

12.13打鼓嶺半日急降10度 黃竹坑跌9度

根據天文台自動分區天氣預報，下周五（12日）下午本港天氣仍然相當溫暖，新界更預料普遍錄得25度至26度，包括上水、打鼓嶺、石崗及流浮山，惟踏入晚間後氣溫開始不斷下跌，至下周六（13日）晚上全港各區更一同跌穿20度。

若以新界打鼓嶺為例，下周六中午12時估計錄得23度，惟12個小時後，翌日（14日）凌晨零時已跌至13度，即僅半日急降10度。至於港島溫差同樣巨大，黃竹坑下周六中午12時估計錄得24度，凌晨零時已跌至15度，即僅半日急降9度。