天氣｜今早稍涼約18度　日間乾燥約23度　未來數日早晚溫差較大

一股東北季候風正影響華南，而覆蓋沿岸地區的雲帶逐漸轉薄。天文台預測，本港今日（12月5日）早上部分時間多雲，天氣稍涼，市區最低氣溫約18度。日間大致天晴及乾燥，最高氣溫約23度，相對濕度最低約55%。吹和緩東至東北風，初時離岸風勢間中清勁。天文台展望，未來兩三日大致天晴，日間乾燥，日夜溫差較大。下周中期大致多雲。



圖為截至12月5日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼10月22日 受東北季候風影響本港吹偏北強風▼



+ 3

▼10月20日傍晚3號風球下現獨特粉紫色黃昏▼



將受強烈東北季候風影響 下周末氣溫顯著下降

天文台指出，受乾燥的東北季候風持續影響，未來兩三日華南普遍晴朗，內陸地區日夜溫差較大。一道廣闊雲帶會在下周中後期逐漸覆蓋廣東沿岸地區，該區雲量增多。預料一股強烈東北季候風會在下周末抵達華南，該區氣溫顯著下降。

此外，位於菲律賓以東海域的低壓區昨早增強為熱帶低氣壓，會在未來一兩日移向菲律賓中南部一帶，隨後進入南海南部並逐漸減弱。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月5日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼10月20日傍晚 3號風球下現獨特粉紫色黃昏▼



+ 13

「大雪」料大致天晴 下周六最低16度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（6日）早上稍涼，日間乾燥，料介乎18至23度。下周日（7日）為二十四節氣的「大雪」，與下周一（8日）料大致天晴，日間乾燥，最低均19度，最高分別24及25度。

下周二（9日）部份時間有陽光，晚上有一兩陣微雨，氣溫料在19至23度之間。下周三（10日）至下周五（12日）均大致多雲，有一兩陣微雨，最低氣溫約20及21度。最高23及24度。下周六（13日）大致多雲，有一兩陣雨。氣溫顯著下降，最低氣溫約16度，最高22度。