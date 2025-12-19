天氣｜今早有一兩陣雨　日間最高約22度　冬至溫暖約25度

東北季候風正影響廣東沿岸，同時一道廣闊雲帶覆蓋該區。天文台今晨（19日）指出，本港今早普遍錄得一兩毫米雨量。天文台預測，本港今日大致多雲，早上有一兩陣雨，下午部份時間天色明朗。氣溫介乎19至22度；吹和緩東至東北風。



天文台展望，明日（20日） 及冬至（21日）部份時間有陽光，日間溫暖。隨後一兩日早上稍涼。



圖為截至12月19日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼12月16日 旅發局「冬日小鎮．中環」吸引不少人來觀賞和打卡▼



東北季候風補充周日抵達 隨後一兩日稍涼

天文台指出，一道廣闊雲帶會在今日為廣東沿岸及南海北部帶來幾陣雨。隨著雲帶轉薄，周末期間沿岸地區天色好轉，日間溫暖。

一股東北季候風補充會在星期日抵達華南沿岸，並在隨後一兩日為該區帶來稍涼的天氣。受另一股乾燥的季候風補充影響，預料聖誕假期廣東沿岸早晚清涼

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月19日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼12月12日 Festilumi沉浸式光影樂園開幕▼



平安夜最高24度 聖誕節早晚清涼 拆禮物日最低16度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（20日）與下周日（21日）的冬至均日間溫暖，同介乎20至25度，其中冬至大致天晴。下周一（22日） 及下周二（23日）均部份時間有陽光，最高均22度，最低分別18及19度，其中下周二早上有一兩陣微雨。

下周三（24日）平安夜料部份時間有陽光，日間乾燥，介乎19至24度。下周四（25日）聖誕節及下周五（26日）的拆禮物日，均早晚清涼、最高21度，其中聖誕節最低17度、拆禮物日最低16度。下周六（27日）大致天晴及乾燥，早上清涼，最低仍為16度，最高22度。