天氣｜今早市區約18度　日間乾燥約23度　冬至溫暖聖誕早晚清涼

東北季候風正影響華南，該區天色良好。天文台預測，本港今日（12月18日）天晴。早上市區最低氣溫約18度，新界再低幾度。日間乾燥，最高氣溫約23度，相對濕度最低約55%，晚上漸轉多雲；吹和緩至清勁東至東北風。



天文台展望，明日（19日）大致多雲及有一兩陣雨。星期六（20日）及冬至（21日）部份時間有陽光，日間溫暖。隨後一兩日早上稍涼。



圖為截至12月18日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

今明有幾陣雨 周末期間日間溫暖

天文台指出，東北季候風會在未來兩三日影響華南。一道廣闊雲帶會在今明兩日逐漸覆蓋廣東沿岸及南海北部，該區有幾陣雨。

隨著雲帶轉薄，周末期間沿岸地區天色好轉，日間溫暖。預料東北季候風補充會在下周初至中期影響廣東，該區早上稍涼。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月18日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

冬至最高25度 拆禮物日最低16度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（19日）大致多雲，有一兩陣雨，料在19至22度之間。 周六（20日）與下周日（21日）的冬至均日間溫暖，同介乎20至25度，其中冬至大致天晴。

下周一（22日） 及下周二（23日）部份或短暫時間有陽光，最低分別18及19度，最高分別22及23度。聖誕節早上清涼，料最低17度，最高21度。

下周三（24日）平安夜料日間短暫時間有陽光，介乎19至24度。下周四（25日）聖誕節及下周五（26日）的拆禮物日均早晚清涼，日間乾燥，最高氣溫均21度；其中聖誕節最低17度、拆禮物日最低16度。