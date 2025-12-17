天文台料平安夜最高24度　聖誕節一夜降7度　Boxing Day最低16度

【天文台／HKO／冬至天氣／聖誕節天氣／平安夜／Boxing Day】下周日（21日）是冬至，天文台今日（17日）指出，預料東北季候風補充會在下周初至中期影響廣東，該區早上稍涼，下周三（24日）平安夜和暖，市區日間最高25度，其後開始降溫，到下周四（25日）聖誕節會降至17度，到下周五（26日）聖誕節後第一個周日、即拆禮物日Boxing Day進一步跌至16度，不過兩個公眾假期日間升上21度。



▼12月16日 旅發局「冬日小鎮．中環」吸引不少人來觀賞和打卡▼



旅發局在中環皇后像廣場設置的聖誕裝置「冬日小鎮．中環」12月16日晚吸引不少人來觀賞和打卡。（夏家朗攝）

明天的天氣：晚上漸轉多雲及有一兩陣微雨 周五有幾陣雨

天文台表示，東北季候風會在未來數日影響華南；一道廣闊雲帶會在未來一兩日逐漸覆蓋廣東沿岸及南海北部，該區有幾陣雨；隨着雲帶轉薄，周末期間沿岸地區天色好轉，日間溫暖；預料東北季候風補充會在下周初至中期影響廣東，該區早上稍涼。

天文台預測明日（18日）吹東至東北風4至5級，大致天晴，日間乾燥，晚上漸轉多雲及有一兩陣微雨，氣溫介乎18至23度；到周五（19日）吹東至東北風4級，初時間中5級，大致多雲，有幾陣雨，氣溫介乎19至22度。。

天文台12月17日上午11時半更新九天天氣預報，預測12月24日平安夜和暖，25日聖誕節及26日聖誕節後第一個周日早晚清涼。（天文台圖片）

星期日冬至天氣：日間溫暖 市區氣溫最高25度

天文台預測周六（20日）及下周日（21日）冬至，大致天晴。日間溫暖，市區氣溫介乎20至25度，吹東至東北風3至4級。下周初氣溫稍回落一兩度，下周一（22日）部分時間有陽光，下周二（23日）大致多雲，日間短暫時間有陽光。

天文台12月16日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介16至25度。（天文台圖片）

平安夜天氣：部分時間有陽光 氣溫介乎19至24度

天文台預測下周三（24日）平安夜吹東北風4級，部分時間有陽光，日間乾燥，氣溫介乎19至24度。到下周四（25日）聖誕節吹北至東北風4級，間中5級，短暫時間有陽光，早晚清涼，日間乾燥，早上氣溫降至17度，比平安夜日間低7度，最高回升至21度；到下周五（26日）聖誕節後第一個周日、即拆禮物日Bocixing Day，料再降至16度，日間最高21度。

