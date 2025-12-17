天氣｜今早市區約18度　日間乾燥約25度　周末及冬至溫暖

東北季候風正影響廣東，該區天色大致良好。天文台預測，本港今日（12月17日）大致天晴，早上市區最低氣溫約18度。日間乾燥及溫暖，市區最高氣溫約25度，新界再高兩三度，相對濕度最低約45%；吹和緩北至東北風。



天文台展望，明日（18日）大致天晴，稍後至星期五（19日）漸轉多雲及有幾陣雨。周末（20日）及冬至（21日）日間溫暖，隨後一兩日早上較涼。



圖為截至12月17日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

今日早晚溫差較大 本周後期有幾陣雨

天文台指出，東北季候風會在未來兩三日繼續影響華南，今日該區普遍晴朗，日夜溫差較大。一道廣闊雲帶會在本周後期為廣東沿岸及南海北部帶來幾陣雨。

隨著該雲帶轉薄，周末期間該區天色好轉，日間溫暖。預料東北季候風補充會在下周初至中期為廣東帶來稍涼及乾燥的天氣

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月17日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

冬至最高25度 聖誕節早上清涼

天文台的九天天氣預報顯示，明日（18日）大致天晴，稍後漸轉多雲及有幾陣雨，料介乎19至23度。周五（19日）也有幾陣雨，大致多雲，料在19至22度之間。

周六（20日）與下周日（21日）的冬至均部份時間有陽光，日間溫暖，同介乎20至25度。

下周一（22日） 至下周四（25日）的聖誕節均部份或短暫時間有陽光，日間乾燥。其中下周一料在18至22度之間，下周二（23日）及下周三（24日）最低均19度，最高分別22及23度。聖誕節早上清涼，料最低17度，最高21度。