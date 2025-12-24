聖誕節｜東北季候風平安夜抵港　天文台料明早17度　一夜跌7度

天文台今日（12月24日，平安夜）下午指出，廣東北部的氣壓正在上升，預料一股東北季候風補充會在晚間抵達沿岸地區，本港氣溫將逐步下降，市區會由今日日間24度，到明日聖誕節（25日)早上降至17度，再於深夜跌至15度，並預測周五（26日）Boxing Day拆禮物日清晨，再降至14度。由於其後氣溫將回升，或今冬至年底前都不會發出寒冷天氣警告，因未達需發出氣溫標準（12度或以下）。



天文台預測除夕（12月31日）至元旦（1月1日）及下周五（1月2日）短暫時間有陽光，較為和暖，氣溫介乎18至22度。



灣仔利東街的聖誕燈飾一向十分吸引。12月23日晚上，不少市民及遊客到來觀賞，一度人頭湧湧。（廖雁雄攝）

天文台表示，一股東北季候風補充會在晚間抵達廣東沿岸，聖誕節假期該區雲量較多，氣溫逐步下降，早上相當清涼，內陸地區寒冷；而乾燥的季候風會在周末至下周初為廣東帶來普遍晴朗的天氣，內陸地區日夜溫差較大；預料一道雲帶會在下周中期覆蓋華南沿岸。

灣仔利東街的聖誕燈飾一向十分吸引。12月23日晚上，有市民一家大小齊齊到來觀看，感受聖誕氣氛。（廖雁雄攝）

明天的天氣：聖誕節天氣轉涼 早晚有一兩陣微雨

天文台預測明日（25日）聖誕節吹北風4至5級，離岸間中6級，高地達7級，天氣轉涼，氣溫介乎15至21度；大致多雲，早晚有一兩陣微雨，日間部分時間天色明朗及乾燥。

周五（26日）Boxing Day拆禮物日將再降溫，市區氣溫介乎14至17度，吹北至東北風4級，初時間中5級；大致多雲及乾燥，早上相當清涼，日間短暫時間有陽光。

天文台12月24日下午4時半更新九天天氣預報，料聖誕節假期降溫，除夕和元旦和暖。(天文台圖片)

天文台料明早市區17度 晚上再降至15度

天文台尖沙咀總部今日最高氣溫23.8度，預料一股東北季候風補充會在今晚抵達沿岸地區，明日天氣轉涼，市區氣溫由今晚午夜約21度下降至早上約17度，明晚市區氣溫進一步下降至約15度，新界再低兩三度，吹和緩東北風，晚間北風增強。

天文台12月24日下午4時半更新九天天氣預報，料2025年最後7日及2026年首兩日，市區氣溫介乎14至24度。(天文台圖片)

12月24日下午，本港市區氣溫普遍23、24度。（天文台圖片）

天文台自動分區天氣預報預測12月25日清晨，市區（天文台總部）降至17度，北區打鼓嶺降至14度。（天文台圖片）

新界將比市區低兩三度 打鼓嶺周五早上10度

天文台自動分區天氣預報顯示，新界明早較市區（天文台尖沙咀總部）低兩三度，北區打鼓嶺降至14度，到晚上差距增至4度，打鼓嶺將跌至11度；周五早上新界多區跌至12度，打鼓嶺低至10度。

天文台自動分區天氣預報預測12月25日深夜，市區（天文台總部）降至15度，北區打鼓嶺降至11度。（天文台圖片）

天文台自動分區天氣預報預測12月26日早上，市區（天文台總部）降至14度，北區打鼓嶺降至10度。（天文台圖片）

除夕的天氣：短暫時間有陽光 氣溫介乎18至22度

天文台預測周六及周日（12月27及28日）早上清涼，日間乾燥，氣溫最低15、16度，最高21、22度。到下周一及二（29及30日）稍上升，介乎17至23度；預測除夕 ( 31日）吹東風4至5級，初時離岸間中6級，短暫時間有陽光，氣溫介乎18至22度。

天文台預測元旦（1月1日)東至東北風4級，間中5級，大致多雲，日間短暫時間有陽光；下周五(2日)吹東北風3至4級，大致多雲，日間短暫時間有陽光。

