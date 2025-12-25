聖誕節．拆禮物日天氣｜天文台特別提示：明早市區13度 新界寒冷
今日（12月25日）為聖誕節，天文台指，一股清勁至強風程度的東北季候風補充正影響廣東沿岸，同時一道雲帶覆蓋該區。天文台在上午11時30分發出特別天氣提示，指受東北季候風影響，本港今日天氣顯著轉涼，正午時分，氣溫普遍較昨日（24日）低六至八度。預料今晚氣溫會進一步下降，明日拆禮物日（26日）早上市區氣溫在13度左右，新界普遍寒冷。
聖誕節假期早上相當清涼
天文台指出，一股東北季候風補充會在今早抵達廣東沿岸，聖誕節假期該區雲量較多，氣溫逐步下降，早上相當清涼，內陸地區寒冷。
乾燥的季候風會在周末至下周初為廣東帶來普遍晴朗的天氣，內陸地區日夜溫差較大。預料一道雲帶會在下周中期覆蓋華南沿岸。
明日至下周二日間乾燥 除夕元旦最高22度
天文台的九天天氣預報顯示，明日（26日）拆禮物日漸轉天晴，天氣乾燥，早晚清涼，料介乎15至21度。下周日（28日）及下周一（29日）均天晴，早上清涼，日間乾燥。其中下周日料在16至22度之間，下周一及下周二（30日）同介乎17至23度。下周二大致天晴，仍早上清涼，日間乾燥。
下周三（31日）除夕至下周五（1月2日）均短暫時間有陽光，同在18至22度之間。其中下周四（1月1日）元旦及下周五均大致多雲。
