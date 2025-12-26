Boxing Day天氣｜今早多區低於13度　天文台：普遍較昨日低4至6度

今日（12月26日）是拆禮物日，天文台清晨6時再發特別天氣提示稱，本港今早相當清涼，氣溫普遍較昨日低4至6度；預料明日（27日）早晚仍然清涼。市民請留意天氣變化，注意保暖，並多關顧長者及慢性病患者。截至今晨5時40分，天文台錄得14.3度，全港多區不足13度，其中九龍城12.8度、觀塘12.9度；上水12.6度、流浮山12.7度、打鼓嶺12.2度，全港以大帽山6.4度最為低溫。



天文台預測，本港今日大致多雲，天氣乾燥，相對濕度最低約45%。早上相當清涼，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約17度；吹和緩至清勁北至東北風。天文台展望，明日（27日）至下周初天晴，早上仍然清涼，內陸地區日夜溫差頗大。



圖為截至12月26日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

周末至下周初普遍天晴 內陸地區早晚溫差較大

天文台指出，受一股東北季候風影響，今早廣東沿岸天氣相當清涼，內陸地區寒冷。而乾燥的季候風會在周末至下周初持續影響廣東，該區天色普遍晴朗，內陸地區日夜溫差頗大。

預料一道雲帶會在下周中期影響華南沿岸，該區雲量較多，氣溫稍為回升。而一股季候風補充會在下周後期抵達華南，該區天氣清涼

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月26日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

至下周一早上清涼 除夕元旦最高22度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（27日）漸轉天晴，天氣乾燥，早晚清涼，料介乎15至21度。下周日（28日）及下周一（29日）均天晴，早上清涼，日間乾燥。其中下周日料在16至22度之間，下周一介乎17至23度。下周二（30日）大致天晴，最高仍為23度，最低氣溫回升至18度。

下周三（31日）除夕及下周四（1月1日）元旦均大致多雲，日間短暫時間有陽光，同在19至22度之間。下周五（1月2日）及下周六（1月3日）均部份時間有陽光，早上清涼，下周五最低氣溫回落至17度，下周六進一步跌至最低16度。