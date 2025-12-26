東北季候風Boxing Day發威　天文台氣溫失守15度　大帽山不足5度

受一股清勁至強風程度的東北季候風影響，本港氣溫昨日（25日）凌晨開始下降，天文台尖沙咀總部今日（26日）Boxing Day拆禮物日凌晨，氣溫跌穿15度，而大帽山更跌至5度以下，在0時過後見4.7度，其。天文台預料本港今早氣溫進一步下降，市區最低氣溫約13度，新界再低兩三度及普遍寒冷。



▼12月25日 市民遊客逼爆西九文化區▼



西九文化區西九聖誕森林甚受歡迎，12月25日聖誕節入場參觀者絡繹不絕，不少人都為站在12米的巨型聖誕樹前打卡。(廖雁雄攝)

天文台表示，一股清勁至強風程度的東北季候風昨日（25日)影響廣東沿岸，而一道雲帶亦覆蓋該區。本港昨日大致多雲，天氣轉涼，正午時分，本港氣溫普遍較周三（24日）平安夜低六至八度，下午短暫時間有陽光及乾燥。

天文台預料東北季候風會在今日繼續影響廣東沿岸，天氣相當清涼，內陸地區寒冷；而乾燥的季候風會在周末至下周初持續影響廣東，天色普遍晴朗，內陸地區日夜溫差頗大。

12月26日截至00:50各區錄得的最低氣溫。(天文台圖片)

截至今日（26日）凌晨0時50分，本港四個高位的氣溫都跌至12度以下，其中山頂最低11度，大老山及昂坪最低8.4度，大帽山只有4.6度。天文台尖沙咀總部失守15度，凌晨1時前最低14.8度，新界多區都跌至14度以下。

天文台預測今日大致多雲，天氣乾燥。早上市區最低氣溫約13度，新界再低兩三度及普遍寒冷。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約17度。吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸及高地吹強風。

強烈季候風信號現正生效，預料本港吹偏北強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度。

西九文化區西九聖誕森林甚受歡迎，12月25日聖誕節入場參觀者絡繹不絕，有人選擇日間到來，避晚晚上更擠逼。(廖雁雄攝)

天文台自動分區天氣預報顯示，12月26日早上6時，天文台尖沙咀總部只有13度，北區打鼓嶺降至寒冷級的9度。（天文台圖片）

西九文化區西九聖誕森林甚受歡迎，12月25日聖誕節入場參觀者絡繹不絕，不時有噴雪，增添冬日氣氛。(董素琛攝)

天文台12月26日凌晨0時更新九天天氣預報，料聖誕節相當清涼，其後逐漸回升，除夕元旦和暖。（天文台圖片）

天文台12月26日凌晨0時更新九天天氣預報，料聖誕節至除夕元旦，市區氣溫介乎13至23度。（天文台圖片）