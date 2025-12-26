東北季候風Boxing Day發威 天文台氣溫失守15度 大帽山不足5度
受一股清勁至強風程度的東北季候風影響，本港氣溫昨日（25日）凌晨開始下降，天文台尖沙咀總部今日（26日）Boxing Day拆禮物日凌晨，氣溫跌穿15度，而大帽山更跌至5度以下，在0時過後見4.7度，其。天文台預料本港今早氣溫進一步下降，市區最低氣溫約13度，新界再低兩三度及普遍寒冷。
天文台表示，一股清勁至強風程度的東北季候風昨日（25日)影響廣東沿岸，而一道雲帶亦覆蓋該區。本港昨日大致多雲，天氣轉涼，正午時分，本港氣溫普遍較周三（24日）平安夜低六至八度，下午短暫時間有陽光及乾燥。
天文台預料東北季候風會在今日繼續影響廣東沿岸，天氣相當清涼，內陸地區寒冷；而乾燥的季候風會在周末至下周初持續影響廣東，天色普遍晴朗，內陸地區日夜溫差頗大。
截至今日（26日）凌晨0時50分，本港四個高位的氣溫都跌至12度以下，其中山頂最低11度，大老山及昂坪最低8.4度，大帽山只有4.6度。天文台尖沙咀總部失守15度，凌晨1時前最低14.8度，新界多區都跌至14度以下。
天文台預測今日大致多雲，天氣乾燥。早上市區最低氣溫約13度，新界再低兩三度及普遍寒冷。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約17度。吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸及高地吹強風。
強烈季候風信號現正生效，預料本港吹偏北強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度。
