天氣｜今日大致天晴　早上新界輻射冷卻較明顯　局部降至約13度

東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。天文台今晨（12月29日）表示，由於天朗氣清，今早新界部份地區輻射冷卻較為明顯，氣溫降至13度左右。天文台預測，本港今日大致天晴。早上清涼，日間乾燥，最高氣溫約22度，相對濕度最低約50%；吹和緩東至東北風。



天文台展望，明日（30日）早上仍然清涼，日間溫暖及乾燥。除夕（31日）短暫時間有陽光，元旦（1月1日）大致多雲，晚上漸轉吹偏北風，隨後一兩日氣溫顯著下降，風勢頗大。



圖為截至12月29日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

東北季候風元旦抵達 隨後一兩日顯著降溫

天文台指出，影響廣東沿岸的東北季候風會在今明兩日逐漸緩和，該區天色大致良好，早上仍然清涼，日間氣溫稍為回升及乾燥，內陸地區日夜溫差頗大。

而一股偏東氣流會在除夕逐漸影響華南沿岸，該區雲量增多。預料一股東北季候風會在元旦晚上抵達沿岸地區，該區北風增強，隨後一兩日氣溫顯著下降，天氣轉冷。

圖為天文台截至12月29日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

除夕最高21度 周六跌至12度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（30日）大致天晴，早上清涼，部份地區能見度較低，日間溫暖及乾燥，氣溫介乎17至24度。周三（31日）除夕料大致多雲，日間短暫時間有陽光，最高21度、最低18度。周四（1月1日）元旦晚上轉涼，最高仍為21度，最低跌至16度。

周五（1月2日）及周六（1月3日）均部份時間有陽光及乾燥，最高同為17度。其中周五早晚相當清涼，最低13度，較前一天最高相差8度。周六早上寒冷，最低跌至12度。下周日（1月4日）大致天晴及乾燥，早上相當清涼，料介乎13至19度。

下周一（1月5日）及下周二（1月6日）均天晴乾燥，同介乎15至20度。下周一料早晚清涼，下周二則早上清涼。