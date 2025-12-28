寒潮｜周六氣溫預測下調至12度　天文台或發歷來最遲寒冷天氣警告

今年將是天文台自1999年設立寒冷天氣警告以來，首次在11月及12月內都沒有發出寒冷天氣警告。天文台預料一股東北季候風會在元旦晚上抵達沿岸地區，隨後幾日天氣轉冷。



天下台今日（12月28日）下午再下調本周後期氣溫預測，料周六（1月3日）市區（天文台尖沙咀總部）氣溫降至12度，可能需發出今年入秋以來首個寒冷天氣警告，將成為該警告創立27年來最遲一次發出。天文台同時下調下周日（1月4日）氣溫預測，料介乎13至19度。兩日的氣溫下限比今早的預測下調1度，比昨日的預測調低2度。



大欖郊野公園楓香林紅葉指數至12月27日為「黃」，不少市民趁聖誕長假到來觀賞打卡，有市民拾起落下紅葉作拍攝。（黃寶瑩攝）

明天的天氣：天晴日間乾燥 早上清涼

天文台表示，影響廣東沿岸的東北季候風會在未來一兩日逐漸緩和，該區天色大致良好，早上仍然清涼，日間氣溫稍為回升及乾燥，內陸地區日夜溫差頗大。一連四日的聖誕節連周末長假今日（1月27a）結束，打工仔明日（12月29日）要上班，天文台預測明日吹東至東北風3至4級，大致天晴，日間乾燥，早上清涼，氣溫介乎17至22度。

周二日間最高24 未來九日最和暖一日

到周二（12月30日）風力減弱，吹東至東北風2至3級，大致天晴，早上清涼，部分地區能見度較低，日間溫暖及乾燥，市區氣溫介乎17至24度，為未來九日最和暖一日。

天文台12月28日下午4時半更新九天天氣預報，下調1月3日及4日最低氣溫預測，分別降至12及13度。（天文台圖片）

除夕天氣預測如何？

天文台預測一股偏東氣流會在周三除夕（12月31日）逐漸影響華南沿岸，該區雲量增多，預測吹東風4至5級，大致多雲，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎18至21度。自動分區天氣預報顯示，除夕到午夜前後氣溫仍有19度，元旦（1月1日）凌晨時分約18度；不過風力增強，體感溫度會低於實質氣溫，市民當晚外出倒數迎2026年宜帶備保暖衣物。

天文台12月28日下午4時半更新九天天氣預報，預料未來九日市區氣溫介乎12至24度，明年1月2日及3日最凍。（天文台圖片）

東北季候風元旦晚上抵港 市區氣溫一夜跌8度

預料一股東北季候風會在元旦晚上抵達沿岸地區，該區北風增強，隨後一兩日氣溫顯著下降，天氣轉冷，預測元旦日吹東風4至5級，高地間中6級，晚上北風5級，大致多雲，日間部分時間天色明朗，晚上轉涼，氣溫由日間最高21度，降至16度。

到周五（1月2日）氣溫明顯下降，介乎13至17度，早晚相當清涼，較元旦日間低8度，貼近入秋以來最低氣溫紀錄（11月19日錄得13.2度）；料吹北風4至5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，日間部分時間有陽光及乾燥。

天文台12月28日上午11半更新九天天氣預報，預料一股東北季候風會在2026年初為港帶來偏冷天氣，1月3日及4日市區氣溫分別最低13及14度。（天文台圖片）

天文台12月28日上午11半更新九天天氣預報，預料未來九日市區氣溫介乎13至24度，當中12月30日最高，明年1月2日及3日最低。（天文台圖片）

大欖郊野公園楓香林紅葉指數至12月27日為「黃」，未來短時間內料將轉紅。（黃寶瑩攝）

打鼓嶺、上水和石崗周六早上料跌至9度

天文台今早11半更新九天天氣預報，下調本周後期氣溫預測，料周六（1月3日)市區氣溫介乎13至18度、下周日（1月4日）介乎14至19度，下限比昨日低1度。不過天文台下午4時半更新九天天氣預報，再下調預測，料周六降至介乎12至17度，料吹北至東北風4級，初時離岸5級，部分時間有陽光，日間乾燥。

自動分區天氣預報顯示，當日早上7時市區降至12度，其他區都在12度或以下，將軍澳料降至10度，與沙田、大埔相同，而打鼓嶺、上水和石崗只有9度。

自動分區天氣預報顯示，2026年1月3日早上7時各區寒冷，天文台總部料跌至12度，北區上水及打鼓嶺、以及石崗只有9度。(天文台圖片)

首次在11月及12月內沒有寒冷天氣警告生效

天文台12月22日在題為《聖誕假期天氣轉涼》的天氣隨筆專欄文章中指出，今年自9月入秋以來，至今都未曾發出寒冷天氣警告，若此情況持續至12月底，這將是天文台自1999年設立寒冷天氣警告以來，首次在11月及12月內沒有寒冷天氣警告生效。歷來最遲發出一年為2007年，當年入秋後至12月30日才首次有寒冷天氣警告。

自12月22日至今，市區氣溫都在12度之上，最低為11月19日錄得的13.2度，因此天文台一直毋須發出寒冷天氣警告，而至12月31日，市區氣溫最低17度，故此整個12月都不需要發出寒冷天氣警告。

天文台今日下午下調預測後，料周六市區氣溫跌至12度，令天文台需發出寒冷天氣警告的可能性增加，將成27年來首次要到翌年1月，才發出入秋以來第一個寒冷天氣警告。

天文台12月28日更新延伸預報，預測2026年初氣溫驟降。（天文台圖片）

周日起氣溫谷底回升 下周一「小寒」應景料介乎15至20度

天文台預測周日（1月4日）氣溫會從谷底緩慢回升，大致天晴及乾燥，早上相當清涼，氣溫介乎13至19度，下周一（1月5日)為二十四節氣的「小寒」，料早晚清涼，氣溫與下周二（1月6日)相同，介乎15至20度，相對濕度降至最低40%。