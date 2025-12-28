除夕倒數天氣｜天文台料東北季候風元旦南下　周六兩區氣溫個數位

【天文台／hko／除夕的天氣／除夕倒數／元旦的天氣／寒冷天氣警告】天文台今日（12月28日）指出，一股偏東氣流會在除夕（12月31日）逐漸影響華南沿岸，該區雲量增多。預料一股東北季候風會在元旦（2026年1月1日）晚上抵達沿岸地區，該區北風增強，隨後兩三日氣溫顯著下降，內陸地區寒冷。



九天天氣預報顯示，天文台預測市區氣溫（天文台尖沙咀總部）會由除夕日間21度，到元旦深夜跌至16度，到周五（1月2日）及（周六）1月3日跌至13度，自動分區天氣預報顯示，沙田料在1月3日早上降至9度，北區打鼓嶺跌至7度。天文台今年入秋以來，至今都未曾發出寒冷天氣警告，本年最後四日市區最低氣溫都在12度之上，故勢必打破2007年最遲發出紀錄。



大欖郊野公園楓香林紅葉指數至12月27日為「黃」，不少市民趁聖誕長假到來觀賞打卡。（黃寶瑩攝）

大欖郊野公園楓香林紅葉指數至12月27日為「黃」，不少市民趁聖誕長假到來觀賞打卡。（黃寶瑩攝）

大欖郊野公園楓香林紅葉指數至12月27日為「黃」，不少市民趁聖誕長假到來觀賞打卡。（黃寶瑩攝）

+ 4

天文台今日指出，影響廣東沿岸的東北季候風會在未來一兩日逐漸緩和，該區天色大致良好，早上仍然清涼，日間氣溫稍為回升及乾燥，內陸地區日夜溫差頗大；而一股偏東氣流會在除夕逐漸影響華南沿岸，該區雲量增多。

大欖郊野公園楓香林紅葉指數至12月27日為「黃」，不少市民趁聖誕長假到來觀賞打卡。（黃寶瑩攝）

大欖郊野公園楓香林紅葉指數至12月27日為「黃」，不少市民趁聖誕長假到來觀賞打卡，有市民拾起落下紅葉作拍攝。（黃寶瑩攝）

明天的天氣：天晴日間乾燥 早上清涼

一連四日的聖誕連周末長假今日結束，打工仔明日（12月29日）要上班。天文台預測明日吹東至東北風3至4級，天晴日間乾燥，早上清涼，氣溫介乎17至23度。到周二（12月30日）風力減弱，吹東至東北風2至3級，大致天晴，早上清涼，部分地區能見度較低，日間溫暖及乾燥，市區氣溫介乎17至24度，為今起九日內最和暖一日。

天文台12月28日更新九天天氣預報，預料一股東北季候風會在2026年初為港帶來偏冷天氣。（天文台圖片）

除夕天氣預測如何？

周三（12月31日)為除夕，天文台預測吹東風4至5級，大致多雲，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎18至21度。自動分區天氣預報顯示，到午夜前後氣溫仍有19度，凌晨時分約度；不過風力增強，體感溫度會低於實質氣溫，市民當晚外出倒數迎2026年宜帶備保暖衣物。

天文台12月28日更新九天天氣預報，預料未來九日市區氣溫介乎13至23度，當中12月30日最高，明年1月2日及3日最低。（天文台圖片）

大欖郊野公園楓香林紅葉指數至12月27日為「黃」，不少市民趁聖誕長假到來觀賞打卡。（黃寶瑩攝）

大欖郊野公園楓香林紅葉指數至12月27日為「黃」，不少市民趁聖誕長假到來觀賞打卡。（黃寶瑩攝）

大欖郊野公園楓香林紅葉指數至12月27日為「黃」，不少市民趁聖誕長假到來觀賞打卡。（黃寶瑩攝）

大欖郊野公園楓香林紅葉指數至12月27日為「黃」，不少市民趁聖誕長假到來觀賞打卡。（黃寶瑩攝）

+ 2

元旦天氣預測如何？

天文台預料一股東北季候風會在元旦（2026年1月1日）晚上抵達沿岸地區，該區北風增強，隨後兩三日氣溫顯著下降，內陸地區寒冷。

1月2日氣溫驟降 午夜跌至13度

元旦日將吹東風4至5級，高地間中6級，晚上北風5級，大致多雲，日間部分時間天色明朗，晚上轉涼，料市區氣溫會由日間最高21度，到午夜降至16度。到周五（1月2日）學校長假後復課日，天文台料吹北風4至5級，初時離岸及高地間中6級，大致多雲，日間部分時間有陽光及乾燥，早晚相當清涼，市氣溫介乎13至18度，自動分區天氣預報顯示，市區清晨降至14度，日間回升，到午夜再降至13度。

自動分區天氣預報顯示，2026年1月3日早上各區寒冷，天文台總部料跌至13度，而北區打鼓嶺只有7度。(天文台圖片)

1月3日早上寒冷 將軍澳、大埔和上水料只10度

這股寒冷天氣料周六（1月3日)見底，料市區氣溫介乎13至18度，吹北至東北風4級，初時離岸5級，部分時間有陽光，早上相當清涼，日間乾燥。自動分區天氣預報顯示，天文台預測當日早上7時，市區13度，但其他區都在12度或以下，將軍澳料降至10度，與大埔和上水相同，沙田跌至9度，而打鼓嶺只有7度。

天文台12月28日更新延伸預報，預測2026年初氣溫驟降。（天文台圖片）

料創自1999年以來 首次在11月及12月內無寒冷天氣警告生效

天文台12月22日在題為《聖誕假期天氣轉涼》的天氣隨筆專欄文章中指出，今年自9月入秋以來，至今都未曾發出寒冷天氣警告，若此情況持續至12月底，這將是天文台自1999年設立寒冷天氣警告以來，首次在11月及12月內沒有寒冷天氣警告生效。歷來最遲發出紀錄,為2007年12月30日。

自12月22日至今，市區氣溫都在12度之上，天文台毋須發出寒冷天氣警告，而至12月31日，市區氣溫最低17度，故此12月都不需要發出寒冷天氣警告。至今市區氣溫最低為11月19日錄得的13.2度。

至於1月初會否發出，暫時1月2日及3日預測最低為13度，惟延伸預報顯示，市區氣溫在1月3日跌至12度的機率不低。

大欖郊野公園楓香林紅葉指數至12月27日為「黃」，未來短時間內料將轉紅。（黃寶瑩攝）

大欖郊野公園楓香林紅葉指數至12月27日為「黃」，未來短時間內料將轉紅。（黃寶瑩攝）

天文台預測本港氣溫會由下周日（1月4日)逐步回升，大致天晴及乾燥，早上相當清涼，氣溫介乎14至19度，其後兩日介乎15至20度，下周一（1月5日)早晚清涼，下周二（1月6日）早上清涼，吹北至東北風4級，間中5級。

大欖郊野公園楓香林紅葉指數至12月27日為「黃」，不少市民趁聖誕長假到來觀賞打卡，有市民拾起落下紅葉作拍攝。（黃寶瑩攝）

大欖郊野公園楓香林紅葉指數至12月27日為「黃」，不少市民趁聖誕長假到來觀賞打卡，有狗主更帶「主人」來一同玩樂。（黃寶瑩攝）