元旦天氣｜今日稍後迎冷鋒　晚上降溫至16度　未來兩日低見12度

今日（1月1日）為2026年元旦，天文台指出，一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。此外，位於華南北部的一道冷鋒正逐漸向南移動，預料會在今日稍後橫過廣東沿岸地區。天文台預測，本港今日大致多雲，日間部份時間有陽光及乾燥，最高氣溫約22度。吹和緩至清勁東風，離岸及高地間中吹強風。晚上轉吹清勁北風，市區氣溫顯著下降至最低約16度，新界再低兩三度。



天文台展望，未來一兩日風勢頗大，早上氣溫約12度，漸轉天晴乾燥，日夜溫差較大。下周初早上仍然清涼。



圖為截至1月1日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼12月31日 民眾於中環跨年倒數▼



下周受乾燥季候風補充影響 內陸地區早晚溫差頗大

天文台指出，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在今日繼續影響廣東沿岸，而一道冷鋒會在今日稍後橫過沿岸地區，受隨後的冬季季候風影響，該區北風增強，未來一兩日氣溫顯著下降，天氣轉冷，天色好轉。

預料乾燥的季候風補充會在下周初至中期持續影響廣東，該區早上仍然相當清涼，普遍晴朗，內陸地區日夜溫差頗大。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月1日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼12月27日 市民到大欖郊野公園楓香林觀賞紅葉▼



下周普遍天晴乾燥 早上相當清涼

天文台的九天天氣預報顯示，明日（2日）漸轉天晴，日間乾燥，早上寒冷，最低跌至最低12度，較前一天最高相差10度，當日最高料為17度。周六（3日）天晴乾燥，早上寒冷，最低仍為12度，最高18度。

下周日（4日）至下周二（6日）均大致天晴及乾燥，其中周日早上相當清涼，料介乎14至19度。下周一（5日）稍為回升至15至20度。下周二至下周五（9日）均早上相當清涼，其中下周二最低13度，最高19度。下周三（7 日）至下周五（9日）均天晴，日間非常乾燥，下周三料介乎13至20度；下周四（8日）及下周五同在14至20度之間。