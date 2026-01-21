香港設計開發及組裝混能巴士成中大校巴　25分鐘能充至80%電量

中文大學上周四 ( 15日）正式啟用首個設置於校園內的香港蜆殼Shell Recharge電動校巴充電站，配備兩部功率達120千瓦的快速充電機，為中大逐步引入的新能源校巴提供高效能源補給。香港生產力促進局為中大提供首部香港校園內的混能巴士，最快僅需25分鐘便能充至80%電量。



首部混能校巴將於中大投入營運。（香港蜆殼提供圖片）

香港蜆殼（Shell）與中文大學交通處上周四舉行電動校巴充電站開幕禮。蜆殼表示，充電站在設計、安裝及營運各方面均嚴格把關，全面保障電動車充電過程的安全可靠，是次引入快速充電設施，進一步推動中大交通系統現代化，並加速採用創新的低碳技術。

Shell與中大舉行電動校巴充電站開幕禮。(左起） 香港蜆殼零售業務網絡發展及電動出行經理鍾錦輝、中大交通經理李百鎧、中大保安及交通事務處處長李永光、香港蜆殼香港及澳門商務燃油部總經理陳迪泰 、生產力促進局首席創新總監總經理都永海 、先進能源及智慧交通中心綠色運輸主管徐偉瑜。（香港蜆殼提供圖片）

蜆殼亞太區商務燃油部總經理陳耀生表示，今次在中大安裝電動校巴充電站，正展現公司在能源轉型中持續推進與彼此合作的決心。

生產力促進局為中大提供首部香港校園內的混能巴士，與一般柴油客車相比，能節省柴油消耗及減少廢氣排放。 若使用快速充電站直接為電池充電，最快僅需25分鐘便能充至80%電量。

Shell於中大安裝首個 Shell Recharge電動校巴充電站， (左起）中文大學交通經理李百鎧、中文大學保安及交通事務處處長李永光、蜆殼亞太區商務燃油部總經理陳耀宗、香港蜆殼香港及澳門商務燃油部總經理陳迪泰出席儀式。（香港蜆殼提供圖片）

香港生產力促進局首席創新總監兼先進能源及智慧交通中心(APAS)總經理都永海表示，這部12米插電混合動力校巴，是APAS在「創新及科技基金」撥款及企業合作夥伴贊助下，首部在香港設計、開發及組裝的綠色運輸項目，是次合作亦體現學術界與業界共同承擔社會責任。

他表示，生產力局將繼續開拓不同創新應用方案，促進「官產學研投用」合作，擴大新技術、新產品、新場景的應用示範，推動綠色交通轉型。