天文台料元旦夜冷鋒到！1.2急降至12度　教你暖包貼4部位暖全身

今年元旦入夜後氣温將會急凍降！根據香港天文台最新的天氣預報，一道冷鋒會在元旦稍後抵達華南沿岸地區，受隨後的冬季季候風影響北風將會增強，星期五及週末氣溫顯著下降，周五（2日）氣溫會下降至12度，新界地區最低跌至只有7度，周六更再降一度低至11度！

香港天文台網頁截圖

氣溫下降，除了多穿一件外套或者戴頸巾之外，不少人也會配上一個暖包。不過貼暖包也需要貼得有技巧才能真正發揮作用。有日本生活網站就分享了延長暖包壽命的方法，又講到即使暖包變凍之後還有妙用，不應直接丟棄。

冬天暖包秘訣 貼這4個位置溫暖全身

【1】腳踝

如果容易感覺腳冷，可以將暖包敷在腳踝處。腳踝周邊有不少大血管，在這裏貼上一個暖包也足夠將溫暖帶至全身。而且還能靠襪子、長靴或長褲來隱藏暖包，不會影響美觀。

【2】背部

當天氣變冷時，您的肩膀會感到僵硬和緊張。但透過加熱肩胛骨之間的區域，改善血液流動、放鬆身體，便能緩解這種情況。可以選擇左右兩邊各貼一張小的，或在中間貼一張大的暖貼。因為自己貼背部難度比較高，也能將其貼在衣服或外套內側，更方便。

【3】大腿

坐在辦公桌前工作或長時間坐著時，下半身容易感到寒冷。透過溫暖大腿可以緩解下半身冰冷的問題。貼上暖包後再蓋上毛氈，保暖效果更好。

【4】肚臍下方

將暖包貼在肚臍以下的區域，除了能溫暖全身、對改善下半身冰凍有效之外，還有放鬆效果。貼一個比較大的暖包能同時溫暖數個穴位，增加能量代謝、溫暖肚臍及胃部深處，並鎮靜交感神經，放鬆身心。

延長暖包壽命的秘訣

暖包一般最少有效數小時，但不少人只會在上班上學路上用到，到了室內不再用到，回家時又要開一個新的暖包。日本生活網站「ママテナ」分享到暖包的原理是通過當中的鐵粉與空氣接觸產生熱量，所以只要將暖包放進密實袋避免接觸空氣，便能暫停它產生熱量。到了需要的時候才再把暖包拿出來在空氣中輕輕一搖，變相延長了暖包的使用時間。

冷卻後別丟！

相信大部分在暖包冷卻後就會隨手將它丟進垃圾桶。不過其實暖包中含有活性碳，能有吸濕除臭的功能。在使用暖包後將其留在鞋中過夜，放入雪櫃，又或是掛在衣櫃裏面，對清除異味及多餘濕氣也十分有效。